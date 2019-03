På fredag er det endelig tid igen.

Her åbner Melbourne Grand Prix Circuit op for de første træningsrunder ved Australiens Grand Prix og dermed Formel 1-sæsonen 2019.

Med danske briller på bliver det naturligvis spændende at følge Kevin Magnussens sæson og hvordan, han kommer fra start sæsonens første grand prix.

Formel 1s officielle hjemmeside har taget temperaturen på, hvordan de forskellige hold umiddelbart står inden åbningsweekenden, og hvis man har frygtet, at Haas' ville få en svær sæson oven på sidste år, så er der måske godt nyt til Haas- og Magnussen-fans.

Kevin Magnussen og Haas' teamchef Günther Steiner i Cirkusbygningen, København, onsdag den 6. marts 2019. Foto: Tariq Mikkel Khan Vis mere Kevin Magnussen og Haas' teamchef Günther Steiner i Cirkusbygningen, København, onsdag den 6. marts 2019. Foto: Tariq Mikkel Khan

Formel 1 har i en 'power ranking' Haas på en femteplads efter testperioden i Barcelona.

Til trods for, at der var udfordringer undervejs i diverse testkørsler, så fik Haas masser af omgange i bilen, der til tider så hurtig ud. Og så har Formel 1-hjemmesiden gjort sig en interessant opdagelse.

'Vores datahold genererede en måling, der dog skal tages med forbehold, da det er uvist, hvor meget brændstof holdene har kørt med, viser, at Haas er hurtigst af alle, når det kommer til farten på lange stints.'

'En anden måling sender dem på tredjepladsen i rangordenen, som stadig er ganske imponerende. Måske burde vi ikke være overraskede, da de bruger mange dele fra Ferrari, der lige nu sætter tempoet,' skriver Formel 1s hjemmeside om Haas.

Før onsdagens talkshow var Magnussen også til en gokart-event med blandt andre Peter Schmeichel og Michael Maze. Foto: Nils Meilvang Vis mere Før onsdagens talkshow var Magnussen også til en gokart-event med blandt andre Peter Schmeichel og Michael Maze. Foto: Nils Meilvang

Netop af den årsag er Ferrari også lige nu nummer et på 'power rankingen' foran Mercedes. Den fulde liste lyder som følgende.

Ferrari Mercedes Renault Red Bull Haas Toro Rosso Alfa Romeo McLaren Racing Point Williams

Samtidigt giver Formel 1-hjemmesiden sit bud på, hvor holdene ender, når sæsonen er ovre.

Her er der status quo på de fleste pladser, hvor man forudsiger Haas til femteplads. Til gengæld gætter hjemmesiden på, at Toro Rosso reelt set slutter som 9'er, mens de også forventer, at Renault og Red Bull kommer til at bytte plads i stillingen, når sæsonen er omme.