Nu varer det ikke ikke længe, før vi igen ser en Schumacher i en Formel 1-bil.

Michael Schumachers søn, Mick Schumacher, skulle være ganske sikker på at få lov til at køre sine første kilometer i en Formel 1-racer om ganske få dage.

Ifølge det tyske medie Auto Bild kommer Mick Schumacher til at skulle køre test for Alfa Romeo 2. og 3. april efter grandprix'et i Bahrain, der køres i den kommende weekend.

Mick Schumacher er på kontrakt hos Ferrari og kører i denne sæson i Formel 2-klassen lige under Formel 1 for Prema Racing.

Mick Schumacher med et trofæ i Formel 3-sæsonen sidste år, som han vandt sammenlagt. Foto: DANIEL ROLAND Vis mere Mick Schumacher med et trofæ i Formel 3-sæsonen sidste år, som han vandt sammenlagt. Foto: DANIEL ROLAND

Alfa Romeos teamchef, Frederic Vasseur, har tidligere gjort det klart, at Schumacher er en af flere kandidater til at teste i ugen efter Bahrain.

Her skal der testes i fire dage, og alle Formel 1-holdene er påkrævet at lade en ung testkører føre bilen i to af de fire dage.

Og det faktisk ikke engang første gang, at Mick Schumacher kører en Formel 1-bil rundt på en bane.

Det gjorde han allerede i 2017, hvor han prøvede at køre sin fars Benetton-racer fra 1994, der var Michael Schumachers første bil, hvori han blev verdensmester.

Frederic Vasseur sagde ifølge Formel 1-mediet FormulaSpy.com i sidste måned, at en eventuel test for dem skulle tales igennem med lederne i Ferrari.

Formel 2-kørerne har endnu ikke taget hul på sin sæson. Det gør de i den kommende weekend i Bahrain.

Her er Kevin Magnussen selvfølgelig også tilbage efter sin fornemme start på Formel 1-sæsonen, hvor det blev til en suveræn sjetteplads.

For det blev Magnussen hædret med flotte karakterer i de udenlandske medier, der kaldte hans præstation for fejlfri og Haas-raceren for den umiddebart bedste bil efter de tre topteams.