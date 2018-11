Alexander Albon ser ud til at lukke det sidste hul i Formel 1-feltet til sæsonen i 2019.

Den 22-årige racerkører med delt thailandsk og britisk pas er ifølge Autosport blot få dage fra at blive præsenteret som ny kører hos Toro Rosso.

Alexander Albon, der blev nummer tre i årets Formel 2-sæson, skulle egentlig have kørt Formula E for Nissan. Men den aftale skulle Albon nu være blevet løst fra.

Ender Toro Rosso og Red Bull, der ejer Toro Rosso-teamet, med at bekræfte Alexander Albon, bliver han teamkammerat med russeren Daniil Kvyat.

Toro Rosso får formentlig Alexander Albon i bilen i 2019. (Mark Thompson/Getty Images/AFP) Foto: Mark Thompson Vis mere Toro Rosso får formentlig Alexander Albon i bilen i 2019. (Mark Thompson/Getty Images/AFP) Foto: Mark Thompson

Hos Red Bull vil toprådgiveren Helmut Marko ikke bekræfte, at der er en aftale på plads med Alexander Albon.

»Vi må se på det. Intet er på plads. Han (Albon, red) er en af kandidaterne, vi har set på,« lyder svaret fra Helmut Marko om en mulig aftale med den 22-årige racerkører.

Alexander Albon er lige nu ikke en del af Red Bulls talentprogram. Det røg han faktisk ud af tilbage i 2012.

Men siden har Albon forbedret sig, og derfor kan han blive taget til nåde igen af Red Bull.

Formel 1-feltet i 2019 Følgende sæder er officielt besat for 2019-sæsonen: Haas: Kevin Magnussen og Romain Grosjean.

Kevin Magnussen og Romain Grosjean. Mercedes: Lewis Hamilton og Valtteri Bottas.

Lewis Hamilton og Valtteri Bottas. Ferrari: Sebastian Vettel og Charles Leclerc.

Sebastian Vettel og Charles Leclerc. Red Bull: Max Verstappen og Pierre Gasly.

Max Verstappen og Pierre Gasly. Renault: Nico Hülkenberg og Daniel Ricciardo.

Nico Hülkenberg og Daniel Ricciardo. McLaren: Carlos Sainz og Lando Norris.

Carlos Sainz og Lando Norris. Sauber: Kimi Räikkönen og Antonio Giovinazzi.

Racing Point Force India: Sergio Perez og ?.

Toro Rosso: Daniil Kvyat og ?.

Williams: Geroge Russell og Robert Kubica.

»Det er samme situation som med Daniil (Kvyat, red.). Han (Albon, red.) er langt mere moden nu, og han har kørt nogle meget flotte løb. Det viser, at han har potentialet,« siger Helmut Marko.

Hos Toro Rosso afviser teamchef Franz Tost, at der allerede nu skulle være en aftale med Alexander Albon.

Han bekræfter dog, at Albon er blandt kandidaterne til sædet.

»Så vidt jeg ved, er der ingen underskrevne kontrakter. Så snart det er sket, melder Red Bull nyheden ud,« siger Franz Tost og tilføjer:

Brendon Hartley ser ud til at være færdig i Formel 1. (EPA/Sebastiao Moreira) Foto: Sebastiao Moreira Vis mere Brendon Hartley ser ud til at være færdig i Formel 1. (EPA/Sebastiao Moreira) Foto: Sebastiao Moreira

»Men Albon er én af kandidaterne, ja.«

Hvis Alexander Albon som ventet bliver præsenteret som ny mand hos Toro Rosso, betyder det samtidig, at Brendon Hartley endegyldigt ryger ud af Formel 1.

Le Mans-vinderen har i år stået totalt i skyggen af franske Pierre Gasly, som i 2019 er blevet forfremmet til ny Red Bull-kører.

Der er i teorien også et åbent sæde hos Force India, men her hersker der ikke megen tvivl om, at Lance Stroll kører i 2019.

Canadierens far, milliardæren Lawrence Stroll, købte nemlig teamet sammen med en række andre rigmænd.

Med til ejerskabet af teamet hører således også et sæde til Lance Stroll, som har haft en skuffende sæson hos Williams.