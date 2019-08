Bliver Nico ’suck my balls’ Hülkenberg ny teamkammerat til Kevin Magnussen hos Haas?

Det kunne meget tyde på, efter de første brikker i dominospillet om pladserne i Formel 1-feltet 2020 er faldet på plads.

Mercedes har angiveligt besluttet at give Valtteri Bottas en ny kontrakt for 2020, og dermed har man ikke plads til juniorkører Esteban Ocon.

Den unge franskmand har ifølge det anerkendte franske ugeblad AutoHebdo i stedet skrevet kontrakt med Renault, hvor han afløser Nico Hülkenberg.

Nico Hülkenberg kan stå uden sæde efter denne sæson. Foto: Mark Thompson Vis mere Nico Hülkenberg kan stå uden sæde efter denne sæson. Foto: Mark Thompson

Tyskeren skal derfor finde en nyt team - og her er Haas den mest oplagte løsning.

Nico Hülkenberg og Kevin Magnussen havde en kontovers under Ungarns Grand Prix 2017, der sluttede med at danskeren for rullende tv-kameraer bad tyskeren om at ’suck my balls’.

Både Magnussen og Hülkenberg har for længst lagt episoden bag sig, men danskerens kække bemærkning har opnået kultstatus blandt Formel 1-fans.

Teamchef Guenther Steiner har allerede tænkt tanken, og sagde fornylig om et 2020 line-up med Kevin Magnussen og Nico Hülkenberg: ”Dét vil være en eksplosiv løsning!”

Udtalelsen kom med en skævt smil, der antydede at Haas-bossen udmærket kender Magnussens og Hülkenbergs forhistorie.

Det ventes, at Bottas´ og Ocons kontrakter bekræftes indenfor de nærmeste dage, mens Haas' planer først offentliggøres senere på året.

Efter august-sommerpausen vender Formel 1 tilbage i den kommende weekend. Her køres der grandprix i Belgien.

Husk, du kan følge træning og kvalifikation live her hos B.T. Der er også mulighed for at chatte med B.T.s Formel 1-korrespondent Peter Nygaard.