Kevin Magnussen har fået ny arbejdsgiver for 2021.

I hvert fald hvis man skal tro mediet Autosport.

Den 28-årige dansker, der til næste sæson er fortid i Formel 1, har angiveligt skrevet en kontrakt med Chip Ganassi Racing-holdet.

Det skal han i amerikanske IMSA SportsCar Championship, hvor han skal køre Chip Ganassis Cadillac DPi-V.R.

Formula One F1 - Turkish Grand Prix - Istanbul Park, Istanbul, Turkey - November 15, 2020 Haas' Kevin Magnussen and McLaren's Lando Norris in action during the race

Siden Magnussen meldte ud, at han stopper for Haas-holdet i Formel 1 efter denne sæson, har spekulationerne omkring hans fremtid været mange.

Men nu ser det ud til, at danskeren er ved at få fremtiden på plads.

For nyligt afslørede Kevin Magnussen i øvrigt, at han går i søvne, og det var meget tæt på at gå galt.

