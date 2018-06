Unge Charles Leclerc har imponeret alt og alle i de seneste grandprixer, og nu kan præstationerne være på vej til at sikre ham et sæde hos et af Formel 1s største hold.

Ifølge Motorsport.com har Ferrari lagt en plan for fremtiden, der ser sådan ud: Ud med Kimi Raikkonen, ind med Charles Leclerc.

Den endelige beslutning skulle ifølge mediet ikke være taget endnu, men Ferrari 'læner sig op mod en beslutning' om at forfremme den kun 20-årige franskmand, der kun er i gang med sin første sæson i Formel 1.

Det vil i så fald være første gang, at det røde italienske team vælger at forfremme en kører fra eget udviklings-akademi i stedet for at hente en veletableret stjerne.

Men Charles Leclerc har især i de seneste løb vist, at han er et af de største talenter i feltet. I tre af de seneste fire løb har han kørt sig til point for det lille Sauber-team.

Samtidig har Kimi Raikkonen, der kun har kontrakt sæsonen ud, haft sæsonens dårligste resultater i samme periode.

Fakta Rutine og talent 38-årige Kimi Raikkonen har kørt 277 Formel 1-løb i sin karriere. 20-årige Charles Leclerc har kørt syv Formel 1-løb i sin karriere.

Finnen har endnu ikke vundet et løb, siden han vendte tilbage til Ferrari i 2014, mens holdkammeraten Sebastian Vettel sidste år kæmpede med om VM-titlen - og lige nu ligger nummer et i den samlede VM-stilling.

Om udsigterne til at køre for Ferrari har Charles Leclerc sagt:

»Det får mig bare til at smile, men på den anden side virker det ikke helt til at være realistisk i øjeblikket. Når det er den rette tid til at tænke på næste sæson, vil jeg gøre det. Og forhåbentlig vil der være en chance for at tage dét sæde.«

Charles leclerc har imponeret alt og alle i denne sæson. Foto: Mark Thompson Vis mere Charles leclerc har imponeret alt og alle i denne sæson. Foto: Mark Thompson

Motorsport.com skriver, at Ferrari også har overvejet at hente den snart kontraktløse Red Bull-kører Daniel Ricciard til holdet. Men teamet har konkluderet, at det simpelthen vil være en alt for dyr løsning i forhold til lønbudgettet.

Kimi Raikkonen er den seneste kører, der har vundet VM for Ferrari. Det var tilbage i 2007.