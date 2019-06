En 17. plads til Kevin Magnussen. Og en Romain Grosjean der udgik til sidst.

Noget, der ikke ligefrem høster store roser i de udenlandske Formel 1-medier efter løbet i Frankrig, hvor Kevin Magnussen startede som nummer 15.

Men selvom det bestemt ikke er topkarakterer, Kevin Magnussen får, bliver pilen dog flere steder rettet mod Haas-bilen og ikke danskeren.

Her er udlandets dom:

GP Today

»Haas vil nok bare glemme denne weekend, da bilen var uden fart. Magnussens kvalifikation var bedre end Grosjeans, men han virkede til ikke at kunne finde farten i løbet. Desværre holdt hans fart kun til at konkurrere med Williams-kørerne.«

Kevin Magnussens karakter: 6.5 ud af 10

F1i.com

»Det var en frygtelig weekend for Haas. Af de to kørere var det Kevin Magnussen, der klarede det en smule bedre. Ikke at det sagde meget.«

»Han fik en solid start på løbet, men ved tiende omgang kom de velkendte dækproblemer med årets bil igen til syne, og danskeren røg ned i feltet, selv før hans sidste pitstop efterlod ham helt færdig.«

»Han var nogenlunde i stand til at køre med Williams-kørerne, mens hans egen holdkammerat gav ham en højere plads, men det er svært at glorificere en 17. plads for et hold der indtil fornyligt mente, de var 'best of the rest'.«

Kevin Magnussens karakter: 6 ud af 10

Crash.net

»En mareridtsweekend for Haas. Farten forduftede igen, og Kevin Magnussen røg ned i feltet. Det var det næst-langsommeste hold, kun foran Williams, og med en Magnussen, der sagde, han følte sig 'hjælpeløs' under løbet. Han kan i det mindste trøste sig med, han slog Romain Grosjean.«

Kevin Magnussens karakter: 6 ud af 10



Autosport.com

»Han gjorde, hvad han kunne i kvalifikationen. Han kunne måske have fået lidt mere ud af bilen under løbet, selvom køreren ikke var problemet her.«



Kevin Magnussens karakter: 7 ud af 10

Allerede efter lørdagens kvalifikation slog Kevin Magnussen fast, at de hos Haas ikke var glade for holdets placeringer.

»Det var dækkene - igen. Men jeg ved ikke præcist, hvad problemet er. Men det er tydeligt, at det er dækkene. Nogle gange virker de - andre gange virker de ikke. Uden at vi har ændret noget ved bilen,« sagde Kevin Magnussen inden søndagens løb.

Og her blev det altså ikke bedre for danskeren.

B.T.s reporter gav karakter til Kevin Magnussen efter weekendens Grand Prix, og her blev det til et 7-tal til danskeren. Begrundelsen kan læses her.