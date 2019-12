Jan Magnussen er ved at få styr på karrieren, efter han blev ofret hos Corvette efter 16 år og et utal af pokaler hos amerikanerne.

Det kom nemlig som et stort chok for den danske racerveteran, da han fik beskeden fra hans amerikanske arbejdsgiver.

Den 46-årige Jan Magnussen røg ud for at gøre plads til amerikaneren Jordan Taylor, hvis racer-CV slet ikke kan sammenlignes med danskerens, men sådan blev det.

»Jeg var bestemt ikke glad for at stoppe hos Corvette. Samarbejdet er ikke 100 procent slut, men det er slut i IMSA (den amerikanske Le Mans Serie, red.). Vi må se, hvad der byder sig af muligheder,« siger Jan Magnussen til B.T. og fortsætter:

Jan Magnussen og Kevin Magnussen drømmer om at køre Le Mans sammen en dag. Foto: Henning Bagger Vis mere Jan Magnussen og Kevin Magnussen drømmer om at køre Le Mans sammen en dag. Foto: Henning Bagger

»Det er klart, at når du står i den situation lige pludselig, så er du nødt til at åbne øjnene. Det er en dør, der er blevet lukket. Men alle årene hos Corvette har også været en begrænsning i forhold til, hvem jeg kan tale med. Det udnytter jeg så meget, jeg kan.«

Foreløbig ligger det fast, at Jan Magnussen skal køre i den nye danske GT-serie, TCR. Men nu er der også dukket et nyt, dansk tilbud op, der giver Magnussen chancen for at køre en dansk prototype-racer på Le Mans til sommer i LMP2-klassen.

Det handler om High Class Racing-teamet, og her skal den firedobbelte Le Mans-vinder teste bilen 15. december i forbindelse med fjerde afdeling af World Endurance Championship (WEC) på Formel 1-banen i Bahrain.

»Det er en test med henblik på at køre for dem og for at køre Le Mans. Men lige nu mangler de (High Class Racing, red.) en plads til den bil, mens de har én plads i Le Mans til deres anden. Derfor er testen også et forsøg på at vise, at de er seriøse omkring det,« siger Jan Magnussen.

Det er denne LMP2-racer, Jan Magnussen skal teste i Bahrain. (FOTO CREDIT: CHRISTIAN VERMEULEN) Vis mere Det er denne LMP2-racer, Jan Magnussen skal teste i Bahrain. (FOTO CREDIT: CHRISTIAN VERMEULEN)

Derfor håber både han og teamet at få fingrene i en af de åbne pladser, når 24-timersløbet i Le Mans køres i 2020.

Ender testen med en aftale mellem Jan Magnussen og High Class Racing, er ambitionen, at det danske LMP2-hold skal køre Le Mans med Jan Magnussen og hans søn, Formel 1-køreren Kevin Magussen, i bilen sammen. Det vil dog først kunne lade sig gøre tidligst i 2021, fordi Formel 1-kalenderen kolliderer med Le Mans i 2020.

Jan Magnussen glæder sig over, at fremtiden endelig ser ud til at komme på plads efter nogle svære måneder i uvished.

»Da jeg fik beskeden fra Corvette, var jeg allerede bagud på point, fordi det kom så sent på sæsonen. Alle havde godt gang i forhandlingerne om 2020, og der kom jeg ind til aller sidst, og der var derfor sjove muligheder, som ikke kunne blive til noget,« konstaterer han.