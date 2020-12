Kevin Magnussen er altid klar med en frisk kommentar.

Selv om hans holdkammerat Romain Grosjean knap nok er kommet ud af et gigantisk flammehav, efter han i weekenden var udsat for et voldsomt uheld i Bahrain Grand Prix, er danskeren ikke for fin til at gøre lidt grin med franskmanden.

Grosjean slap ud af flammerne og overlevede på nærmest mirakuløs vis, og få dage efter lagde han et billede op på Instagram, hvor han sidder sammen med blandt andre Kevin Magnussen. Opslaget er ledsaget af teksten »'Bloody cool' at dele en frokost med min ven, Kevin Magnussen«.

Danskeren kommenterede også billedet, hvor han glædede sig over at se sin Haas-kollega i bedring ... Inden han kommenterede igen i den drillende afdeling.

»Og lad mig vide, om du har brug for en hånd med noget, min ven. Eller... ikke hvad som helst, men du ved, hvad jeg mener.«

Kommentaren har fået i hundredvis af brugere til at grine over danskerens kommentar.

På billedet ser man tydeligt, at Romain Grosjeans hænder er svøbt ind i kraftige forbindinger efter ulykken i Bahrain, så det nærmest ligner, at han sidder med et par luffer på. Man kan forestille sig, at det ikke er helt nemt for ham at bruge sine hænder ... deraf Magnussens sjofle kommentar.

Billedet er taget ved et hotel i Bahrain, hvor der igen skal køres grandprix den kommende weekend.

Først var Romain Grosjean indlagt i Bahrain, inden han blev udskrevet. Alligevel bliver han i Bahrain for at fortsætte med at få behandling efter ulykken.

Næsten uvirkeligt var det, at den 34-årige franskmand slap fra den spektakulære ulykke med 'kun' overfladiske brandsår og et trykket ribben.

Den voldsomme ulykke rystede også Kevin Magnussen.

»Det var voldsomt ubehageligt. Jeg har aldrig før fået det ind på livet på den her måde. Det var voldsomt, det synes jeg,« sagde den danske Haas-kører til TV3+. Du kan se klippet øverst i artiklen.

Romain Grosjeans skader er trods alt for voldsomme til, at han kan køre den kommende weekend. Her bliver han erstattet af Haas' reservekører Pietro Fittipaldi.