Mens Kevin Magnussen søndag for fjerde gang i denne Formel 1-sæson styrede sin Haas-racer i top-10, har teamkollega Romain Grosjean ikke været i stand til at score et eneste point i 2018.

Franskmanden sluttede på 11.-pladsen i søndagens grandprix i Frankrig, og nu begynder han efterhånden at blive utålmodig.

»Vi pressede så hårdt, vi kunne, men bilen blev beskadiget på første omgang, og det gjorde det svært, fordi noget af balancen forsvandt, siger Romain Grosjean til Haas' hjemmeside:

»Jeg kæmpede hårdt for at komme tilbage, men vi var for langt bagud. Bilen er superhurtig, og Kevin (Magnussen, red.) gjorde det fremragende, så det er jeg glad for. Men nu må det snart være min tur, for denne stime af uheld er ved at blive temmelig smertefuld.«

I sidste sæson var franskmanden med i alt 28 point den mest scorende af de to Haas-kørere. Men der står altså et rundt nul i tabellen ud for Grosjean efter otte grandprixer i 2018. Kevin Magnussen har med søndagens sjetteplads samlet i alt 27 point.

Fakta Haas i 2018 Sådan har Haas-kørerne Kevin Magnussen og Romain Grosjean klaret sig i 2018-sæsonen. 1. Australien - Magnussen: Udgået, Grosjean: Udgået.

Udgået, Udgået. 2. Bahrain - Magnussen: 5, Grosjean: 13.

5, 13. 3. Kina - Magnussen: 10, Grosjean: 17.

10, 17. 4. Aserbajdsjan - Magnussen: 13, Grosjean: Udgået.

13, Udgået. 5. Spanien - Magnussen : 6, Grosjean : Udgået.

: 6, : Udgået. 6. Monaco - Magnussen : 13, Grosjean : 15.

: 13, : 15. 7. Canada - Magnussen: 13, Grosjean : 12.

13, : 12. 8. Frankrig - Magnussen: 6, Grosjean: 11. Samlede point: Magnussen: 27 point.

Grosjean: 0 point.

Haas' teamchef Günther Steiner sagde efter søndagens løb:

«Vi er meget glade for at slutte på sjettepladsen. Vi var lidt heldige med, at Carlos (Sainz fra Renault, der dermed blev overhalet af Magnussen, red.) havde problemer til sidst, og lidt uheldig med Romain, fordi han fik en straf. Nu håber vi, at kan bygge videre på det her, for bilen er endelig, hvor den skal være.«

Formel 1-feltet kører igen allerede på søndag, hvor det gælder Østrigs Grand Prix i Spielberg.