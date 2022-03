Kevin Magnussens popularitet er eksploderet.

Det står klart efter hans sensationelle comeback til Formel 1, der søndag blev kronet med en forrygende femteplads i Bahrain.

På Instagram har danskeren fået vanvittige 160.000 nye følgere på de to uger, der er gået, siden comebacket blev officielt.

Det er altså omkring 30 procent flere, end han havde for bare nogle uger siden.

Også på Twitter er danskerens popularitet på himmelflugt. Her har Kevin Magnussen fået over 70.000 nye følgere i samme periode.

De fleste af danskerens tweets det seneste års tid har fået mellem 5.000 og 10.000 likes.

Danskerens comeback-tweet har i skrivende stund skrabet hele 158.000 likes til sig, og Magnussens øvrige opslag i weekenden har alle fået flere end 50.000 fans til at klikke på hjertet i ren og skær glæde.

Kevin Magnussen havde svært ved at finde ord for sin utrolige præstation, da TV3 Sport fangede ham efter løbet i Bahrain.

Kevin Magnussen var ét stort smil hele weekenden i Bahrain. Foto: THAIER AL-SUDANI Vis mere Kevin Magnussen var ét stort smil hele weekenden i Bahrain. Foto: THAIER AL-SUDANI

»Det er sindssygt,« lød det.

»Det er vildt at stå i den situation nu at have kørt en placering i top-5 hjem i et Formel 1-løb igen. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Det er crazy,« sagde den mundlamme Haas-kører efter løbet.

Årsagen til Kevin Magnussens comeback i Formel 1 skal findes i Ruslands invasion af Ukraine.

Situationen fik Haas til at fyre holdets russiske kører Nikita Mazepin og stoppe samarbejdet med storsponsoren Uralkali, der ejes af Mazepins far, Dmitry Mazepin – en russisk oligark med tætte forbindelser til Vladimir Putin.

Kevin Magnussen havde ellers vendt ryggen til Formel 1 og udtalt, at han ikke ville komme tilbage til en bil, der ikke kunne kæmpe med om grandprixsejre.

Men Haas-teamchef Günther Steiners tilbud om et comeback var alligevel for fristende for den 29-årige dansker, der altså scorede sit bedste Formel 1-resultat i næsten fire år med femtepladsen i Bahrain.

Resultatet sikrede Kevin Magnussen og Haas ti point. Det er dobbelt så mange, som Haas scorede i de foregående 49 grandprixer siden løbet i Ungarn i august 2019.

Kevin Magnussen og Haas skal forsøge at fortsætte de gode takter søndag 27. marts, når sæsonens andet løb finder sted i Saudi-Arabien.