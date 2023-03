Lyt til artiklen

Han har delt garage med en eksverdensmester, en ilter franskmand og en legendesøn.

Men i år står Kevin Magnussen over for sin sværeste holdkammerat nogensinde, når Formel 1-sæsonen skydes i gang i Bahrain i weekenden.

Sådan lyder vurderingen fra Viaplays Formel 1-reporter Luna Christofi, der tydeligt husker en helt særlig oplevelse med Magnussens nye makker.

Det behøver dog slet ikke at være en ulempe for den danske stjerne. Tværtimod.

Kevin Magnussen og Nico Hülkenberg danner makkerpar hos Haas i 2023. Foto: Frank Augstein Vis mere Kevin Magnussen og Nico Hülkenberg danner makkerpar hos Haas i 2023. Foto: Frank Augstein

»Kevin kommer op mod Nico Hülkenberg, der er en helt anden kaliber og har en helt anden historik,« siger Luna Christofi til B.T.

»Kevin kommer under det største pres i sin karriere, men det vil klæde ham, fordi han er mere klar til det end tidligere. Det kan gøre ham endnu bedre, så vi kommer til at se den bedste version af Kevin Magnussen nogensinde,« fortsætter hun.

Hendes ekspertkollega Nicolas Kiesa tilslutter sig koret, der hylder Nico Hülkenberg som en fremragende erstatning for legendesønnen Mick Schumacher, som blev fyret af Haas efter en skuffende 2022-sæson.

»Formel 1-løb bliver ikke vundet ved at være den absolut hurtigste på hver omgang. Man skal køre taktisk bedst muligt. Der er Hülkenberg en af de bedste i feltet. Han har kørt Le Mans én gang og vundet det. Der er mange, der siger, det er defensivt at tage ham. Jeg synes, det er offensivt,« lyder det fra Viaplay-eksperten.

»Det styrker holdet. Det er ikke den hurtigste mand i bilen over én omgang, men over otte løb er han helt sikkert den, der scorer flest point. Når man ikke kæmper om mesterskabet eller podiet, så gælder det om at samle flest mulige point, og det er Hülkenberg helt ekstremt god til. Jeg tror, Kevin er den hurtigste, men han kan blive bedre ved at lære af Hülkenbergs gode beslutninger,« fortsætter Nicolas Kiesa.

Ligesom Kevin Magnussen til tider kan vise sit temperament, besidder Nico Hülkenberg også en vis portion vildskab, mener Luna Christofi, der forventer dramatik i løbet af sæsonen.

»Jeg håber ikke, Kevin bliver fornærmet, men jeg er alvorligt bange for, at de kommer til at støde sammen. Det kan ikke undgås,« siger Luna Christofi.

De fleste Formel 1-fans husker nok deres indbyrdes batalje fra Ungarn i 2017, hvor stemningen virkelig var dårlig mellem de to.

Nico Hülkenberg kan gøre Kevin Magnussen endnu bedre. Foto: GIUSEPPE CACACE Vis mere Nico Hülkenberg kan gøre Kevin Magnussen endnu bedre. Foto: GIUSEPPE CACACE

Luna Christofi, der selv fik Hülkenbergs raseri at mærke, glemmer aldrig episoden.

»Jeg holdt mikrofonen den dag og oplevede den dårlige stemning omkring det her intermezzo på ganske få sekunder,« siger hun og tilføjer:

»Hülkenberg holdt også op med at tale med mig, som om jeg havde noget med det at gøre – ganske enkelt, fordi jeg var dansker. Alt, der var associeret med Kevin, ville han ikke kendes ved. Han ignorerede mig i tre år.«

»Den der dybe stædighed kan man ikke bare fjerne, så Günther Steiner (teamchefen, red.) får en travl sæson,« siger Luna Christofi.

Årets første Formel 1-løb starter søndag klokken 16. Du kan følge det live på bt.dk, hvor du også kan læse en dom over Kevin Magnussens præstation, umiddelbart efter løbet er slut.