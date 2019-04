Kevin Magnussen og Romain Grosjean er meget forskellige.

Det lægger Magnussens nye ingeniør, Gary Gannon, der tidligere har været knyttet til Grosjean, ikke skjul på.

»Romain er meget interesseret i de indgående tekniske detaljer i forhold til, hvad vi gør med bilen. Han vil have mere og mere information, og Kevin vil vide, at vi har kigget på alle de rigtige ting, men han har ikke brug for at vide alle detaljerne,« fortæller Gannon og tilføjer:

»Kevin har brug for tiltroen til, at vi ved, at vi gør det rigtigt, så det er vigtigt i en eller anden grad at formidle til ham, at det er sådan her, jeg gør min ting (som ingeniør, red.).«

I interviewet roser Gannon også Kevin Magnussens evne til at gå fra at være meget seriøst i ét øjeblik for kort efter at lave fis og ballade.

»Han er nem at omgås og en god fyr. Han har en sjov attitude,« lyder det fra Gannon, der har fået en god start på samarbejdet med Magnussen.

»Begyndelsen på året har været rigtig god, han har været meget positiv og spændt på sæsonen. Og vi har høje forventninger,« fortæller han.

Det var op til den netop påbegyndte 2019-sæson, at Kevin Magnussen fik ny ingeniør.

Giuliano Salvi, hans tidligere mand på posten, forlod nemlig Haas-teamet for at vende tilbage til Ferrari.

Derfor har Kevin Magnussen nu overtaget Romain Grosjeans ingeniør gennem to år, Gary Gannon.

Op til Bahrains Grand Prix mødte TV3 Sports Luna Christofi Gannon til en eksklusiv snak om de to Haas-kørere, samarbejdet med Kevin Magnussen og ikke mindst, hvordan de to kørere adskiller sig.

