Det handler om penge og helst så mange som muligt.

Sponsorerne er det altafgørende i Formel 1, for uden pengene kan butikken ikke løbe rundt.

»Man skal bruge seriøst mange penge, hvis man skal bide skeer med de store,« lyder det kontant fra racerkører Ronnie Bremer.

Forud for den nye sæson har Haas fået ny sponsor i form af den engelske energidrik-producent Rich Energy, og dermed får Haas også nyt navn i 2019.

Teamet hedder nu fremover Rich Energy Haas F1 Team.

Aftalen vakte opsigt, da firmaet ikke umiddelbart var et, folk kunne nikke genkendende til, og de færreste har endnu til gode at smage - ja, sågar se - en dåse Rich. Men mystikken, der omgærder det store sponsorat, er ikke noget, der umiddelbart bekymrer Ronnie Bremer.

»Haas er nået til et punkt, hvor de gerne vil have sponsorer ind. Tidligere har de ikke rigtigt haft de store sponsorater,« fortæller han og tilføjer:

»Der var ikke nogen, der kendte dem (Rich Energy, læs.), så de har måske lavet et kæmpe scoop. I og med at Haas har været ude og bekræfte, at de har modtaget de penge, de efter aftalen skulle bruge, så er der jo ikke så meget at komme efter. Man ved jo ikke, hvad strategien er bag firmaet.«

Haas F1's Danish driver Kevin Magnussen steers his car during the second practice session at the Yas Marina circuit on November 23, 2018, in Abu Dhabi, ahead of the Abu Dhabi Formula One Grand Prix. (Photo by GIUSEPPE CACACE / AFP) Foto: GIUSEPPE CACACE Vis mere Haas F1's Danish driver Kevin Magnussen steers his car during the second practice session at the Yas Marina circuit on November 23, 2018, in Abu Dhabi, ahead of the Abu Dhabi Formula One Grand Prix. (Photo by GIUSEPPE CACACE / AFP) Foto: GIUSEPPE CACACE

Heller ikke racerkører Mikkel Mac er synderligt bekymret for mystikken, der har omgærdet aftalen mellem Haas og Rich Energy,

»Der kan ske meget, men når du som team eller kører først har pengene, så er din opgave færdig, og så er du glad. Om der så kommer nogle energidrikke ud i butikkerne, det er underordnet for Haas,« siger han.

Mikkel Mac har som racerkører selv den store jagt på sponsorere tæt inde på livet, og den jagt er benhårdt arbejde.

»Det er rigtig hårdt arbejde. Jeg har arbejdet med det (sponsorere, red.), siden jeg var 15, og jeg er faktisk først nu begyndt at følge mig godt tilpas med, hvordan det hele fungerer og faktisk nyde at lave arbejdet. For nu har jeg lært, hvordan man gør. Det er hårdt, men det bliver også sjovt på et tidspunkt,« lyder det fra Mikkel Mac.

Max Verstappen går et spændende 2019 i møde. Foto: Edgar Su Vis mere Max Verstappen går et spændende 2019 i møde. Foto: Edgar Su

I denne omgang af K-Magazine går vi i dybden med den store sponsorjagt og hvad der helt konkret ligger i det at have de gode sponsorere.

Vi tager os et nærmere kig på dagens udvalgte kører, Max Verstappen, og ser nærmere på hans 2019.

For hvad skal vi egentlig forvente os af den unge hollænder med den lidt særlige personlighed? Kommer Red Bull op og blander sig i mesterskabskampen, og kommer de til at skabe kaos i toppen?

