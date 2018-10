Kevin Magnussen var uheldig i kvalifikationen til Japans Grand Prix og starter blot fra 12. position.

Hans teamkammerat Romain Grosjean starter helt oppe på femtepladsen og kan efter en taktisk genistreg være på vej til at score Haas' bedste 2018-resultat.

Begge Haas-kørerne forsøgte sig med soft-dækket i Q2-kvalifikationen. Det er hårdere og dermed langsommere end det oplagte kvalifikations-dæk super-soft, men er bedst over distancen i løbet.

»Jeg kom relativt uproblematisk gennem Q1. I Q2 prøvede vi så at komme igennem på soft-dæk,« sagde Magnussen efter kvalifikationen til B.T.

Kevin Magnussen satsede og tabte muligheden for en top 10-plads i kvalifikationen. (EPA/FRANCK ROBICHON) Foto: FRANCK ROBICHON Vis mere Kevin Magnussen satsede og tabte muligheden for en top 10-plads i kvalifikationen. (EPA/FRANCK ROBICHON) Foto: FRANCK ROBICHON

Det dæk, man kvalificerer sig med i Q2, skal man starte på i løbet, og det er normalt kun de absolutte tophold, der har overskud nok til at kvalificere sig på det soft-dæk. Haas' forsøg med samme frække strategi gav bonus for Grosjean, der leverede en flot omgang, som bragte ham videre til Q3 for de 10 hurtigste kørere.

Strategien lykkedes ikke for Magnussen.

»Jeg starter min omgang på soft-dækkene og kommer ned af langsiden netop som Gasly (Toro Rosso-Honda, red.) kører ud af pitten foran mig. Det koster mig en masse tid at ligge bag ham, for i hele sektor 1 er det bare umuligt at give plads. Han gjorde ikke noget forkert, men min omgang var ødelagt, og senere lavede jeg også en fejl,« forklarede Magnussen.

»Derefter skiftede jeg til super-soft for at komme igennem til Q3, for det havde bilen helt sikkert farten til. Men så begyndte det at regne.«

Det var valget af dæk, et uheldigt sammenfald med en konkurrent og en kørerfejl, som kostede Kevin Magnussen. (AP Photo/Ng Han Guan) Foto: Ng Han Guan Vis mere Det var valget af dæk, et uheldigt sammenfald med en konkurrent og en kørerfejl, som kostede Kevin Magnussen. (AP Photo/Ng Han Guan) Foto: Ng Han Guan

Regnvejret betød, at Magnussen ikke kunne forbedre sin tid, og han kom derfor ikke med blandt de 10 bedste, der kom videre til Q3.

Romain Grosjean satte femtebedste tid i Q3, og da han sammen med Mercedes-kørerne Lewis Hamilton og Valtteri Bottas i første række er de eneste i top-10, der starter på de langtidsholdbare soft-dæk, er der lagt op til en topplacering til franskmanden.

De øvrige kørere i top-10 må ganske tidligt i pit for at skifte deres super-soft, mens Grosjean og Mercedes-kørerne kan gennemføre en langt, første stint.

»Romain får forhåbentlig et rigtig godt race, for det lykkedes for ham at komme igennem til Q3 på soft-dækkene,« siger Magnussen.

Tom Kristensen er blandt dommerne ved Japans Grand Prix. (Foto: Claus Bech/Scanpix 2014) Foto: Claus Bech Vis mere Tom Kristensen er blandt dommerne ved Japans Grand Prix. (Foto: Claus Bech/Scanpix 2014) Foto: Claus Bech

Kørerne udenfor top-10 kan frit vælge dæk, og det kan hjælpe Magnussen frem i feltet.

»Det er lidt held i uheld, for nu kan jeg starte på soft-dæk. Der er ikke ret mange foran mig, der kan gøre det samme, og jeg må så prøve at tage nogle placeringer og presse mig ind i pointene,« siger han til B.T.

En skuffende dag for Magnussen sluttede med en bøde for at have kørt for stærkt i pitten.

Dommerpanelet, der i denne weekend inkluderer Le Mans-legenden Tom Kristensen, takserede Magnussens hastighed på 86 km/t (højst tilladt: 80 km/t) til en bøde på 600 euro (cirka 4500 kroner).

Lewis Hamilton tog sin pole position nummer 80.

Hans titelrival Sebastian Vettel blev offer for et fejlagtigt Ferrari-sats med intermediate-dæk og starter blot fra niendepladsen.