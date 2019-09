Kevin Magnussens 15.-plads i kvalifikationen til Singapores Grand Prix var et lille mirakel. Haas-teamets VF19-model har en af sine dårlige weekender, og ingen havde forventet at Magnussen eller teamkammerat Romain Grosjean kom videre fra den indledende Q1-kvalifikation.

Men med en af sæsonens mest imponerende omgange slap Magnussen igennem Q1 med en 15.-plads, som også blev hans resultat i Q2.

»Det var ikke det resultat, vi havde håbet på, men jeg synes, jeg fik det optimale ud af det i dag,« sagde Magnussen efter kvalifikationen til B.T.

»Min bedste omgang var lidt et kompromis. Enten kunne man få dækkene til at være gode i den første sektor, men så var de mindre gode i den sidste. Eller omvendt: Hvis de ikke var helt oppe på temperatur i den første sektor, ville de være effektive i den sidste. Det var sådan en give-and-take situation. I løbet af kvalifikationen prøvede jeg lidt af hvert, og endte med at få det det bedste ud af det.”

Magnussen slog Grosjean med 0,335 sekund i Q1 og i Q2 var danskerens tid hele 0,627 sekund hurtigere end franskmandens. Magnussen lille mirakel understreges af at Grosjean reelt rådede over Haas-teamets bedste bil.

»Vores biler er ikke ens,« bekræftede Magnussen overfor B.T.

»Romain er gået tilbage til den oprindelige Melbourne-version, som vi i øjeblikket kun har et eksemplar af.«

Magnussen er alt for meget team-player til at brokke sig over, at han ikke fik Melbourne-versionen, der hen over sommeren viste sig bedre end de senere såkaldte Barcelone- og Hockenheim-versioner.

»Jeg ville da gerne have prøvet Melbourne-versionen, men det handler jo ikke kun om mig. Romain har kørt med den længe, og siger den er god, så det er klart, at jeg gerne vil prøve den. Men det handler om at komme ud den situation vi er i,« siger Magnussen med henvisning til at Haas-ingeniørerne har brug for så mange data som overhovedet muligt.

Til næste uges russiske grandprix i Sochi ventes begge Haas-kørere at få en nyudviklet ’hybrid-version’, der hovedsageligt er baseret op Melbourne-versionen.

Sergio Perez, der fredag pressede Magnussen ind i muren og indkasserede en reprimande fra dommerne, kvalificerede sig på 11.-pladsen men rykkes efter et gearkasse-skift fem pladser tilbage.

»Så jeg starter fra 14.-pladsen og hvis jeg kan holde den eller måske snuppe en position på første omgang, kan der ske meget. Vi har før set, at der her i Singapore tit kommer safetycar, eller folk rammer barrieren,« sagde Magnussen.

Charles Leclerc, der har vundet de to seneste løb, tog sin tredje pole position i træk. Det var den unge Ferraris-kørers femte position i år, og han understregede dermed, at der er en ’tronskifte’ i gang i Formel 1: Mercedes-kørerne Lewis Hamilton og Valtteri Bottas har hver fire pole positions.

Lewis Hamilton kvalificerede sig på andenpladsen, mens Sebastian Vettel (Ferrari) og Max Verstappen (Red Bull-Honda) deler anden startrække.

Singapores Grand Prix starter søndag klokken 20.10 lokal tid (14.10 dansk tid).