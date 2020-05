Romain Grosjean ville have gjort flere ting anderledes i den igangværende kører-rokade i Formel 1.

Kevin Magnussens franske teamkammerat hos Haas har aldrig været bange for at åbne munden i pressen. Romain Grosjean er da heller ikke bleg for at give sit besyv med på de mange kørerskifter, der i øjeblikket præger Formel 1-feltet.

Således stiller Romain Grosjean sig kritisk over for flere af beslutningerne i et interview med Sky Sports F1 podcast.

»Jeg var overrasket over et par af beslutningerne. Jeg havde ikke gjort det samme,« siger han og fortsætter:

»Jeg ville have samlet puslespillet på en lidt anden måde. Jeg vil ikke have ballade, men vi har alle vores meninger og vores egne forventninger.«

Okay, Romain Grosjean siger ikke direkte, hvad han er uenig i, men han fortæller, at Sebstian Vettels afsked med Ferrari overraskede ham.

Det kunne sagtens være, at valget af Carlos Sainz ikke imponerer Romain Grosjean, da den unge spanier aldrig har vundet et Formel 1-løb, men har kørt hæderligt.

»Det var interessant (at se rokaden, red.), og der har uden tvivl været talt bag lukkede døre, mens en del er sket. Nogle folk har gjort et rigtig godt job,« siger Romain Grosjean.

Han påpeger, at rokaden endnu ikke er slut, hvor det ledige sæde hos Renault har skabt rygter i pitten.

Blandt andet kædes Fernando Alonso sammen med det franske team, hvor også danske Christian Lundgaard er i spil.

»Alonso er uden tvivl en god kører. Han har altid arbejdet meget hårdt. Men han har allerede haft et comeback hos Renault i 2009, og det var ikke den bedste bil. Det kan jeg bevidne (Grosjean kørte også bilen, red.). Men fungerede ikke rigtigt,« siger Romain Grosjean og fortsætter:

»Det ville helt sikkert være positivt, men det ville også fjerne et sæde, og der er i forvejen ikke så mange sæder.«