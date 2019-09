Kevin Magnussen og Romain Grosjean lå langt tilbage ved lørdagens tidlige og sidste frie træning.

Dermed ser forventingen om et godt resultat ud til at styrtdykke før kvalifikationen på Monza-banen i Italien.

Haas-raceren, der ofte fremstår som et mysterium for Kevin Magnussen og co., var således ikke god ved den danske racerkører.

Kevin Magnussen noterede sig efter den tredje frie træning for en 16. plads, mens Romain Grosjean blev nummer 17.

Kevin Magnussen og Haas-teamet kæmper igen med bilen (REUTERS/Massimo Pinca). Foto: MASSIMO PINCA

Hurtigst var tyske Sebastian Vettel foran Max Verstappen fra Red Bull og Valtteri Bottas som nummer tre.

Ferrari har generelt set stærke ud på hjemmebanen i Monza, hvor Charles Leclerc toppede tidstavlen i begge fredagens træningspas.

Hos Haas kan man kun håbe på, at teamets nye Ferrari-motor kan skrues en tak op i kvalifikationen, der afvikles klokken 15 lørdag eftermiddag.

Kevin Magnussen kører i denne weekend med Haas-teamets nye, hydrauliske bagende på raceren.

Sebastian Vettel var hurtigst i tredje træning.(EPA/Daniel Dal Zennaro) Foto: Daniel Dal Zennaro

Det var forventet, at den kunne give danskeren et løft frem i feltet på højhastighedsbanen Monza.

Men indtil nu har det ikke set ud til, at raceren for alvor har farten i denne weekend.

Kevin Magnussen og Haas har eller hårdt brug for VM-point, da teamet frister en tilværelse som næstsidst i konstruktørmesterskabet.

Det er en markant tilbagegang fra seneste sæson, hvor teamet kæmpede med om fjerdepladsen i samme mesterskab.