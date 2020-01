Kevin Magnussens tidligere manager Dorte Riis Madsen er tilbage i motorsport med en ny dansk kører, hun vil gøre til Formel 1-stjerne.

Der findes ingen mellemvej, når Dorte Riis Madsen kaster sig ind i et projekt, hvor kun det ultimative er godt nok.

Hendes liv i international motorsport så ellers ud til at være et overstået kapitel, hvor en strid med Kevin Magnussen gjorde en ende på deres samarbejde og kører videre i det danske retssystem.

Men nu er Dorte Riis Madsen tilbage, og for første gang står hun frem og fortæller om at være manager for talentfulde Frederik Vesti.

Dorte Riis Madsen er tilbage i motorsporten som manager for unge Frederik Vesti. (@riisphotography) Vis mere Dorte Riis Madsen er tilbage i motorsporten som manager for unge Frederik Vesti. (@riisphotography)

Gennem et par år har hun ellers afvist at tale om den nye, danske Formel 1-satsning.

»Det har været et bevidst valg. Jeg har ikke brug for at stå frem i forreste række, men vil hellere stå bag noget så stort, som det potentiale Frederik besidder. Jeg vil gerne få tingene til at ske, og det driver mig,« forklarer Dorte Riis Madsen til B.T.

Stilheden i medierne har med få undtagelser handlet om at få fred og finde ny energi efter det slidsomme brud med Formel 1-stjernen Kevin Magnusen.

Et brud, som endte i en uafsluttet retssag og massiv omtale i landets medier.

»Det driver ikke mig at se mig selv slået op på en forside et sted. Kevin og jeg er jo heller ikke afsluttet endnu (retssagen, red.). Det er en sag, der har varet for længe, og det er mange år at have sådan en sag kørende,« siger Dorte Riis Madsen.

»Man kan så vende det om og sige, at hvis det med Kevin ikke var sket, så havde jeg aldrig mødt Frederik,« tilføjer hun og giver udtryk for, at snakken om Kevin Magnussen fint kan stoppe her.

Føler du, at du efter balladen med Kevin Magnusen har noget, du skal bevise?

»Nej, jeg vil alene gerne hjælpe Frederik med at indfri sit potentiale. Denne her knægt har så meget fortjent at nå til den øverste tinde. Det får mig ud af sengen hver eneste dag. Jeg har ikke noget at bevise, hverken over for mig selv eller andre,« siger Dorte Riis Madsen og fortsætter:

»Når det så er sagt, så ved jeg, at jeg kan gøre det igen, hvis jeg har den rigtige kører, held og opbakning.«

Dorte Riis Madsens samarbejde med 18-årige Frederik Vesti kulminerede foreløbig i 2019 ved, at den unge racerkører vandt den europæiske Formel 3-serie og nu skal køre den officielle Formel 3-klasse, der afvikles sideløbende med flere Formel 1-løb.

Her kører Frederik Vesti i seneste års vinderbil hos Prema-teamet, hvis anseelse og styrke kan samlignes med Mercedes eller Ferrari i Formel-klasserne under Formel 1.

Dorte Riis Madsen er slet ikke i tvivl om, at hun har fingre i endnu en dansk Formel 1-kører.

»Jeg ser i Frederik den mest komplette pakke, jeg nogensinde har haft i hænderne,« siger hun.

Det er de seneste år gået hurtigt for Frederik Vestis opstigning fra en fin international gokart-karriere til nu at tilhøre cremen i Formel-klasserne.

Derfor er Frederik Vesti fortsat lidt ubeskrevet, og hans styrker og svagheder ukendte for dem, der ikke er helt tæt på.

Dorte Riis Madsen fremhæver især Frederik Vestis kvaliteter over distancen.

»Han er bestemt hurtig nok og satte mange pole positions sidste år. Frederik er også rigtig stærk over distancen og til at bevare sine dæk, hvilket bliver helt afgørende fremover. Han formår at spare dæk bedre end sine konkurrenter,« konstaterer hun.

Da Dorte Riis Madsen i sin tid førte Kevin Magnussen var ambiationen at blive verdensmester i Formel 1.

Den ambition har ikke ændret sig. Det samme gælder Frederik Vesti.

»Målet er, at Frederik skal blive verdens bedste i den ultimative sport, som for hans vedkommende er Formel 1. Det er Formel 1 og intet andet, vi ser frem mod,« fastslår Dorte Riis Madsen.

Selvom Frederik Vesti og Dorte Riis Madsen har landet et topsæde hos Prema i Formel 3, så er vejen ind i Formel 1 lang.

Mange af danskerens hårdeste konkurrenter er allerede tilknyttet et ungdomsprogram hos diverse Formel 1-hold - blandt andre danske Christian Lundgaard, der er på kontrakt hos Renault.

Sådan en aftale har Frederik Vesti og Dorte Riis Madsen ikke landet endnu.

»Men der er jo ingen, der ved, hvad vi har haft af muligheder og har sagt nej til,« siger Dorte Riis Madsen.

Hvad har I sagt nej til?

»Det svarer jeg ikke på. Men folk ved kun, hvad de ser. De ved ikke, hvad der foregår bagved, og det er heller ikke meningen,« siger hun og fortsætter:

»Vi har stor opmærksomhed omkring Frederik, og selvfølgelig har vi et ønske om på et tidspunkt at skrive kontrakt med et udviklingsprogram hos et Formel 1-team. Men det er ikke noget, vi gør for enhver pris,« konkluderer hun.

B.T. erfarer, at Dorte Riis Madsen for nylig landede en større sponsoraftale, der skal være med til at financiere Frederik Vestis videre vej mod Formel 1.

Et godt bud er, at der fra Formel 3 og frem til Formel 1 skal bruges omkring 50 millioner danske kroner.

Dorte Riis Madsen vil ikke bekræfte B.T.s oplysnigner, men siger:

»Vi har nogle tunge sponsoraftaler fra sidste år, som er forlænget, og nogle som har ønsket at spytte flere penge i projektet. Derudover har jeg ikke mere at sige om det,« siger hun.

»Men det er et langt, sejt træk. Det var det samme med Bestseller dengang med Kevin Magnussen. Det tog mig år at få dem i hus. Jeg fik mange gange nej hos Bestseller, inden det lykkedes.«

Dorte Riis Madsen forklarer, at hun fortsat har et bredt netværk i international motorsport og Formel 1.

Det hjælper hende i den nye jagt på at få Frederik Vesti i Formel 1.

»Mit netværk har været loyale og har støttet op om mig på trods af de ting, der er sket i fortiden. Jeg har igennem alle årene haft en løbende kontatkt med mange gode mennesker i Formel 1, som jeg håber vil gavne Frederik. Denne gang har jeg allerede adgang til de fleste folk, fordi jeg kender dem fra tidligere år i Formel 1,« fortæller Dorte Riis Madsen.

B.T. har også talt med Frederik Vesti.

Og her har den unge racerkører kun lovord tilovers for sin manager.

»Dorte inspirerer mig rigtig meget. Hun er meget dedikeret, og hun tager ikke et nej for et nej. Intet kan stoppe hende, og det er noget, jeg lærer af hende hver eneste dag,« siger Frederik Vesti og tilføjer:

»Dorte og jeg har præcis samme ambitioner, og vi går efter at blive verdensmester i Formel 1. Gjorde vi ikke det, skulle vi ikke arbejde sammen. Vi ved, at det kan lade sig gøre, hvis kæmper som nu.«

Frederik Vesti fortæller, at balladen mellem Dorte Riis Madsen og Kevin Magnussen ikke har fået ham til at tvivle på, om hun var den rette manager for ham.

»Jeg gik personligt efter at arbejde med Dorte. Jeg har aldrig været bange for det. Nu kender jeg ikke deres forhold (Magnussen og Riis, red.), men vores er ærlig, og vi har samme ambitioner og arbejder lige hårdt,« konstaterer han.