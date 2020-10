Måneders usikkerhed om Kevin Magnussens Formel 1-fremtid er snart overstået: Haas F1 Team vil om kort tid annoncere deres kørere til 2021-sæsonen.

»Det er ikke en nem beslutning, men vi er kommet tættere på. Og så snart det er klart, vil vi annoncere det. Der er ikke så længe til,« sagde teamchef Guenther Steiner torsdag på Nürburgring.

Kevin Magnussen er stadig inde i billedet, men Steiner siger om teamets 2021-lineup:

»Alt er muligt – også at vi stiller op med to rookies.«

Fredag overtager Ferraris juniorkører Callum Illott i den indledende træning Romain Grosjeans bil. Men ifølge Steiner er den unge englænder ikke en kandidat for 2021.

»I øjeblikket er han ikke på vores liste. Han kan komme det – men hvis han smadrer bilen fredag, er han helt sikkert ikke,« sagde Haas-chefen med et smil.

»Han skal fredag koncentrere sig om at give stabilt feedback og ikke om at sætte omgangstider. Det vigtigste er, at han ikke laver noget dumt.«

Guenther Steiner benægtede samtidig alle rygter om, at teamejer Gene Haas overvejer at sælge teamet til Dmitry Mazepin.

Den russiske milliardær søger et Formel 1-sæde til sin søn, Formel 2-køreren Nikita Mazepin, men løsningen bliver ikke at købe Haas F1 Team.

»Jeg har kendt hr. Mazepin længe, og han fik kop kaffe med os i Sotji. Men i øjeblikket er teamet ikke til salg. HVIS det kommer til salg, vil vi gøre det på samme officielle måde som Williams (der blev solgt for et par måneder siden, red.): Ansætte en mægler til at ordne handlen.«