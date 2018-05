Kevin Magnussen har fået en fin start på Formel 1-sæsonen, hvor det blandt andet er blevet til en femteplads i Bahrain. Men alligevel går de rundt og ærgrer sig på danskerens hold, Team Haas.

For det kunne være blevet til mange flere VM-point til Magnussen og kollegaen Romain Grosjean, hvis ikke uheldene var væltet ned over den hurtige men ustabile Haas-racer.

Eksempelvis fik Magnussen ødelagt sin kvalifikation i det seneste Grand Prix i Baku, da et stykke kulfiber røg bilen i starten af sessionen. Og den slags fejl skal udryddes, understreger Haas' lettere frustreret teamchef, Günther Steiner.

»Det er virkelig irriterende. Vi kommer til at løse det her. VI har lavet fejl i denne periode. Det ødelægger hele kvalifikationen på et splitsekund. Vi bliver nødt til at løse det i stedet for at fokusere på at gøre bilen hurtigere,« siger Steiner til Formula1.com og fortsætter:

»I hvert løb har vi haft noget. Vi har problemer med bilen, og det er vi helt klar over. Vi er ikke stolte af det. Det er ikke noget...jeg prøver ikke at finde en undskyldning. Vi skal bare løse det.«

Günther Steiner mener desuden, at der er kommet væsentligt mere fokus på Haas-fejlene i denne sæson, fordi det amerikanske team vurderes til at være 'best of the rest' - altså være i besiddelse af den stærkeste racer, hvis man ser bort fra de tre store teams - Ferrari, Mercedes og Red Bull.

»Med en bedre bil er man mere i søgelyset, og folk opdager det (fejlene, red.) hurtigere. Når man normalt kører rundt ned i 12-13. position, bliver man kun lagt mærke til, hvis man kører sig ind på pointplaceringerne. Men nu hvor vi har en bil, der konstant kan køre med om pointene, bliver der slået ned, så snart man ikke præsterer,« lyder det fra den italienske teamchef.