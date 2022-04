Kevin Magnussen og Haas er kommet flyvende fra start i årets Formel 1-sæson.

Og de gode resultater skal gerne fortsætte.

Derfor har teamchef Günther Steiner taget ved lære af den forfærdelige sæson, holdet og Magnussen havde i 2019.

»Normalt gør jeg tingene forkert én gang. Anden gang sørger jeg for ikke at begå samme fejl,« siger Steiner til motorsportsmediet Autosport.

Dengang lagde Haas godt ud med en sjetteplads til Kevin Magnussen i sæsonens første løb.

Men derfra gik det kun ned ad bakke.

Efter bunkevis af opgraderinger af bilen endte Haas med at gå tilbage til den udgave af bilen, de startede sæsonen med.

Opgraderingerne var altså spild af penge, tid og arbejdskraft.

Det er den fejl, Magnussens boss vil undgå i år.

»Vi kommer med opdateringer, men jeg føler altid, at opdateringer er overvurderede,« fortsætter han.

»En aerodynamiker vil bruge millioner af dollars på opgraderinger til hvert løb bare for at få ét point. Men det skal håndhæves med det nye budgetloft.«

»Jeg vil tage det roligt i år. Det er ikke, fordi vi ikke har penge, men fordi jeg vil have os til at få samlet hele pakken.«

»Vi skal ikke løbe rundt, som om vi har brug for opdateringer til venstre, højre og i midten. Vi skal fokusere på bilen, på at forstå den og på at få det bedste ud af det, vi har.«

Formel 1-hold har haft for vane at spendere enorme summer på at gøre bilerne bare få tiendedele af et sekund hurtigere, men sidste år introducerede sporten et budgetloft for at minimere udgifterne.

Det er fastsat til 140 millioner dollars – omkring 940 millioner kroner – i 2022.

Budgetloftet skal også bringe holdene tættere sammen. Tidligere brugte storhold som Mercedes, Ferrari og Red Bull omkring 400 millioner dollars – godt over 2,5 milliarder kroner – om året.

Kevin Magnussen skal følge op på det gode resultat fra Saudi-Arabien, når Formel 1-feltet besøger Melbourne i Australien for første gang i tre år søndag 10. april.