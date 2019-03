Günther Steiner regner med, at Kevin Magnussen kun kommer til at hæve sit niveau i år.

»Jeg har en god fornemmelse. Han har præsteret solidt for os, og nu burde han igen blive bedre,« siger Haas-teamchefen.

Den danske racerkører står foran sin tredje sæson hos det amerikanske hold.

I sine to første år scorede han først 19 og dernæst 56 point - og Günther Steiner køber ikke danskerens nylige udsagn om, at han er endt i gruppen af kørere i midten af feltet, der aldrig kommer videre.

»Mentalt er han blevet mere stabil. De første to år i Formel 1 var hårde for ham, for der var aldrig rigtigt nogen stabilitet, og det har han fundet hos os. Han stoler på os som mennesker. Han er stoppet med at tænke på, hvad der risikerer at ske og hvad der kan gå galt,« siger Günther Steiner til B.T. Sport:

»Han er bedre i form mentalt, og så er han også bare blevet ældre og har haft to år i samme bil og hos samme hold.«

Haas-bossen kan stadig godt se Kevin Magnussen rykke videre frem i feltet. Til større hold. Og komme i spil til grandprix-sejre.

Og skulle det ske, vil man ikke stille sig i vejen for den 26-årige racerkører, der har kontrakt med Haas til og med 2020-sæsonen med option for endnu et år.

»Det handler selvfølgelig om at være på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt. Men det, han skal gøre nu, er at udføre et solidt job, være hurtig, ikke lave fejl. Omvendt kan han køre to fantastiske sæsoner, og så ved vi stadig ikke, hvad der sker i 2021 (hvor der ventes store regelændringer, red.). Det kan være, at der kommer en åbning hos et stort hold, og skulle det ske, vil vi være de første til at støtte ham. Vi har altid troet på ham, og vi vil være stolte, hvis han en dag blev verdensmester,« siger Günther Steiner, der også drømmer på egne vegne:

»Eller endnu bedre for os: De nye regler kunne betyde, at vi kunne vinde et løb, at Kevin kunne vinde et løb for os - for tænk at have et mesterskab, hvor otte-ni hold kunne vinde et løb.«

For tredje år i træk bliver Haas' setup også med to ligestillede kørere, Kevin Magnussen og Romain Grosjean. Der er og kommer ingen første- og andenkører hos det amerikanske team, forsikrer Steiner.

»Jeg tror ikke på det. Slet ikke hvor vi er. Vi har brug for kørerne til at presse hinanden. Hvis nummer to er tilfreds med at være nummer to, så presser han måske ikke nummer et - det har vi ikke brug for. Der, hvor vi er, har vi brug for, at kørerne presser hinanden, så vi hele tiden kan udvikle os og blive bedre. Vi er kun i vores fjerde sæson og har stadig brug for at vokse,« siger Günther Steiner.

