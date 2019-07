Sammenstødet mellem Kevin Magnussen og Romain Grosjean i det britiske grandprix for 11 dage siden plager stadig Haas-teamchef Günther Steiner.

»Jeg er ikke kommet over det endnu,« siger Steiner op til Tysklands Grand Prix i weekenden.

»Normalt kommer jeg over den slags ret hurtigt, men vi havde jo en alvorlig snak om, hvad man måtte og ikke måtte, efter Barcelona. Det rettede de sig ikke efter, og det er skuffende,« fortsætter Haas-bossen.

Silverstone-sammenstødet mellem de to Haas-kørere kom kun to måneder efter en lignende episode i det spanske grandprix på Circuit de Barcelona-Catalunya.

Jeg kan bekræfte, at vi stiller op med to kørere i 2020 Guenther Steiner

»De havde lige meget skyld for sammenstødet i Silverstone. Mine ordrer efter Barcelona var jo helt tydelige,« siger Steiner, der i et par ultrakorte møder med sine kørere efter løbet i Silverstone gjorde sin stilling klar.

»Jeg har ikke gjort yderligere, men jeg tror også, de forstod, hvad jeg mente i Silverstone,« siger han.

Günther Steiner antyder samtidig, at han vil diskutere sagen med Magnussen og Grosjean endnu en gang inden det tyske grandprix på søndag.

»Det bliver jeg nok nødt til,« siger han med et træt smil.

Kevin Magnussen fører kvalifikations-duellen mod Grosjean med 7-3 og han har 14 VM-point mod franskmandens to. Foto: JOE KLAMAR Vis mere Kevin Magnussen fører kvalifikations-duellen mod Grosjean med 7-3 og han har 14 VM-point mod franskmandens to. Foto: JOE KLAMAR

Intet nyt om 2020 line-up

Selvom Kevin Magnussen sidste efterår indgik en aftale med Haas' Formel 1-team for både 2019 og 2020, vil Steiner ikke snakke om sit line-up for næste sæson.

»Jeg kan bekræfte, at vi stiller op med to kørere i 2020. Og som jeg hele tiden har sagt: Vi tager stilling til, hvem de er, efter sommerferien,« fortæller han.

Kevin Magnussen fører kvalifikationsduellen mod Grosjean med 7-3, og han har 14 VM-point mod franskmandens to. Da Grosjeans kontrakt samtidig udløber, tyder alt på, at franskmandens Haas-fremtid hænger i en tynd tråd, mens Magnussen synes sikker på at fortsætte i teamet.

Steiner har heller ikke nyt om Haas-teamets kontroversielle titelsponsor, energidrikproducenten Rich Energy.

»Vi venter snart at høre fra dem, men jeg ved ikke, hvad der sker internt hos dem. Jeg vil ikke vide det! Vi skal høre fra dem inden sommerferien, men jeg kan bekræfte, at de i øjeblikket ikke skylder os penge,« siger Steiner.

Haas-bilerne kører i denne weekend derfor i Rich Energys sædvanlige sorte og gyldne bemaling.