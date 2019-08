Guenther Steiner giver ingen garantier. Hverken til Kevin Magnussen eller til Romain Grojsean.

Alt er i spil til 2020-sæsonen.

»Man forsøger at finde ud af, hvordan kørermarkedet udvikler sig, og så træffer man den bedste beslutning ud fra det, markedet tilbyder,« siger Haas-bossen til Motorsport-Magazine:

»Og det betyder, at vi kommer til at se på, hvem der er til rådighed, hvem der ikke er, og hvem vi har råd til.«

Kevin Magnussen er i gang med sin tredje sæson hos Haas. Foto: ZOLTAN BALOGH Vis mere Kevin Magnussen er i gang med sin tredje sæson hos Haas. Foto: ZOLTAN BALOGH

Vi er midt i silly season - Formel 1-sommerferie, men rygte-højtid - og det svirrer om Haas. Ikke mindst efter en ny problematisk halvår med den første alvorlige modgang i teamets korte historie.

Og ikke mindst efter en 2019-sæson hvor Kevin Magnussen og Romain Grosjean oftere er kommet i fokus for at spolere ting for hinanden end for det modsatte. Tre gange indtil videre er de kørt ind i hinanden i et race, hvilket hos iagttagere nærmest har sat en streg under, at der bliver skiftet ud i Haas-raceren til næste år.

Lige nu bliver tre kørere kædet sammen men en potentiel Haas-fremtid:

Pascal Wehrlein - har ikke været i Formel 1 siden 2017-sæsonen, fik forinden to sæsoner hos Manor og Sauber. Kører i dag Formel E.

- har ikke været i Formel 1 siden 2017-sæsonen, fik forinden to sæsoner hos Manor og Sauber. Kører i dag Formel E. Nico Hulkenberg - ja, det er ham, der havde 'suck my balls'-konflikten med Kevin Magnussen for et par år siden. Er i gang med sin niende Formel 1-sæson.

- ja, det er ham, der havde 'suck my balls'-konflikten med Kevin Magnussen for et par år siden. Er i gang med sin niende Formel 1-sæson. Esteban Ocon - fransk stortalent uden sæde i denne sæson efter være røget ud hos Racing Point. Opdraget hos Mercedes og er reservekører hos holdet efter cirka 2,5 sæson i Formel 1.

Og Guenther Steiner sætter nu faktisk ord på to af de varmeste kandidater. Med visse forbehold, faktisk.

Haas i 2019 Sådan har Kevin Magnussen og Romain Grosjean klaret sig i 2019-sæsonen: Australien – Magnussen: 6.-plads / Grosjean: Udgået. Bahrain – Magnussen: 13.-plads / Grosjean: Udgået Kina – Magnussen: 13.-plads / Grosjean: 11.-plads Aserbajdsjan – Magnussen: 13.-plads / Grosjean: Udgået Spanien – Magnussen: 7.-plads /Grosjean: 10.-plads Monaco – Magnussen: 14.-plads / Grosjean: 10.-plads. Canada – Magnussen: 17.-plads / Grosjean: 14.-plads Frankrig – Magnussen: 17.-plads / Grosjean: Udgået Østrig – Magnussen: 19.-plads / Grosjean: 16.-plads Storbritannien – Magnussen: Udgået / Grosjean: Udgået Tyskland – Magnussen: 8.-plads / Grosjean: 7.-plads Ungarn - Magnussen: 13.-plads / Grosjean: Udgået Samlede point: Magnussen: 18 point

18 point Grosjean: 8 point

I forhold til Pascal Wehrlein sætter han spørgsmålstegn ved, at tyskeren har været ude af Formel 1 i to år: »Så er det svært at komme tilbage. På den anden side kører han Formel E, så han er ikke helt ude, og det viser en vilje til at komme tilbage.«

I forhold til Esteban Ocon sætter han spørgsmålstegn ved franskmandens fremtidige orbindelser til Mercedes: »At have en kører i kun et år er normalt ikke særligt produktivt. Det skal være i længere tid end et år. Vi har ikke lyst til at være en træningsplads for nogen.«

Guenther Steiner understreger, at der ikke skorter på kørere, der gerne sætter sig i en Haas-racer i fremtiden på trods af en vanskeslig sæson, sportsligt set.

»Folk har hele tiden vist interesse i at køre for os. Der kommer ofte nogle og taler med mig om det, også selv om mange har erklæret os døde. Vi er ikke døde, og folk ser os ikke som et svagt team,« siger Guenther Steiner, der (igen) understreger, at han regner med at alle problemerne bliver løst.

Indtil videre er der ikke faldet noget på plads i forhold til 2020-sæsonen.. Og Guenther Steiner afventer, hvad der kommer til at ske i resten af feltet.

»Den første domino-brik skal først falde, og så kommer de næste også. I øjeblikket sker der ikke noget. Spørgsmålet er, hvornår de første begynder at reagere. Der er også kørere med kontraktudløb, men vi har jo ikke råd til alle kørere på markedet.«

Det næste Formel 1-løb køres 1. september, i Belgien.

