Günther Steiner ryster ikke på hænderne.

»Min tilgang til alle løb er den samme: Vind eller forsvind. I hvert løb gør vi vores bedste. Vi kan ikke yde mere end det maksimale. Det er sådan, vi gør alle steder,« siger Haas-teamchefen.

Over for Motorsport.com kommenterer han nu på det pres, som Formel 1-teamets ejer, Gene Haas, i begyndelsen af marts utvetydigt smed ud over 2020-sæsonen.

»Jeg vil se, hvordan denne sæson begynder. Hvis vi lægger stærkt ud, er der mulighed for, at vi fortsætter. Men hvis vi har endnu et dårligt år, vil det ikke være særligt gunstigt,« lød det fra ejeren at det team, Kevin Magnussen kører for.

Formel 1-feltet i 2020 Sådan ser feltet ud til den kommende sæson: Haas: Kevin Magnussen og Romain Grosjean.

Kevin Magnussen og Romain Grosjean. Mercedes: Lewis Hamilton og Valtteri Bottas.

Lewis Hamilton og Valtteri Bottas. Ferrari: Charles Leclerc og Sebastian Vettel.

Charles Leclerc og Sebastian Vettel. Red Bull: Max Verstappen og Alexander Albon.

Max Verstappen og Alexander Albon. McLaren: Carlos Sainz og Lando Norris.

Carlos Sainz og Lando Norris. Renault: Daniel Ricciardo og Esteban Ocon.

Daniel Ricciardo og Esteban Ocon. Alpha Tauri: Daniil Kvyat og Pierre Gasly.

Daniil Kvyat og Pierre Gasly. Racing Point: Sergio Perez og Lance Stroll.

Sergio Perez og Lance Stroll. Alfa Romeo: Kimi Räikkönen og Antonio Giovinazzi.

Kimi Räikkönen og Antonio Giovinazzi. Williams: George Russell og Nicholas Latifi.

Vind eller forsvind. Ikke den forstand at Haas skal til at vinde racerløb, men der skal tydelig fremgang til. Ellers vil Gene Haas kraftigt til at overveje, om han vil blive ved med at putte penge i at holde de dyre Formel 1-racere kørende.

Nu sætter Günther Steiner spørgsmålstegn ved, om teamejeren i virkeligheden mente det så hårdt.

»Jeg var der ikke, da han sagde det, så jeg ved ikke, hvad der er 'vind eller forsvind'. Men jeg tror, at det er taget lidt ud af sammenhængen,« siger Günther Steiner.

Der faktisk selv har haft en længere samtale med sin chef, og på den baggrund er han ikke bekymret.

Kevin Magnussen nåede aldrig at komme i raceren i forbindelse med årets første løbsweekend, inden aflysningen ramte. Foto: WILLIAM WEST Vis mere Kevin Magnussen nåede aldrig at komme i raceren i forbindelse med årets første løbsweekend, inden aflysningen ramte. Foto: WILLIAM WEST

»Jeg tror, at han er engageret. Han ville høre, hvordan vi havde det, hvad der sker med holdet,« siger Günther Steiner.

»Jeg talte med ham i morges (interviewet med Motorsport er lavet for to uger siden inden det aflyste australske grandprix, men først offentliggjort nu, red.). Han ring

Endnu er det dog usikkert, hvornår der bliver kørt Formel 1 i år. På grund af coronavirussen er sæsonens første otte løb indtil videre blevet udskudt eller helt aflyst. Samtidig er den normal sommerpause blevet inddraget.

I øjeblikket kan Canadas Grand Prix 14. juni blive sæsonens første, hvis der ikke følger yderligere ændringer i kalenderen.