Günther Steiner gav de store Formel 1-hold klar besked.

»Lad os være. Lad os passe vores arbejde. Vi har det fint, pas jeres egne sager,« sagde Haas' teamchef.

Det var på fredagens pressemøde i Bahrain, at Kevin Magnussens boss kom med en svada til de store konstruktørhold i feltet.

Og især de personer, der løbende har kritiseret Haas-holdet stærke forbindelse til eksempelvis Ferrari, der leverer motor til raceren. Eller Haas' køb af hardware og knowhow af eksterne leverandører i stedet for selv at bygge dele. Det hele inden for reglerne - og med succes - men det går imod den 'sædvanlige måde' at agere på som Formel 1-hold.

Haas i 2019 Sådan har Kevin Magnussen og Romain Grosjean klaret sig i 2019-sæsonen: Australien – Magnussen: 6.plads, Grosjean: Udgået. Samlede point: Magnussen: 8 point

8 point Grosjean: 0 point

»Mange af de konstruktører burde se på de muligheder, de selv har, i stedet for at ville tage noget fra os,« sagde Günther Steiner og fremhævede at alle arbejder ud fra de samme regelsæt, den samme model for Formel 1:

»Vi forsøger ikke at tage nok væk fra nogen. Det er sådan, det er. Det er blevet vedtaget demokratisk for mange år siden. Og det er en model, der virker. Vi har læste reglerne, det har andre ikke - og så står vi her. Men vi har en god model (for Formel 1, red.) at gå videre med i fremtiden.«

Günther Steiner konkluderede videre:

»Vi har ikke opfundet det, det har Red Bull, Toro Rosso eller Ferrari heller ikke. Det er der. Hvis de vil gøre det på den måde, kan de frit gøre det, men vi er ikke dem, der siger, at de skal. Vi vil ikke tage noget væk fra konstruktørerne,« sagde Haas-bossen:

Overblik over de hurtigste Formel 1s officielle hjemmeside har lavet en opgørelse over de hurtigste tider pr. hold set over både første og anden træning fredag (alle tider blev sat med soft-dæk, undtagen Raikkonen på medium-dæk): Ferrari (Sebastian Vettel): 1,28.846 Mercedes (Lewis Hamilton): 1,29.449s (+0.603) Renault (Nico Hulkenberg): 1,29.669s (+0.823) Red Bull Racing (Max Verstappen): 1,29.725 (+0.879s Haas (Kevin Magnussen): 1,30.000 (+1.154) McLaren (Lando Norris): 1,30.017 (+1.171) Toro Rosso (Daniil Kvyat): 1,30.093 (+1.247) Racing Point (Sergio Perez): 1,30.716 (+1.870) Alfa Romeo (Kimi Raikkonen): 1,31.088 (2.242) Williams (George Russell): 1,31.904 (+3.058)

»Hvis de synes, at deres måde at gøre tingene på er bedre, så må det være sådan. Så vil jeg bare ønske dem held og lykke. Men hvis de ikke leverer, så er de selv deres eget største problem. Og hvis man ikke gør det godt, skal man ikke give andre skylden, fordi de gør tingene på en anden og bedre måde.

Günther Steiner fremhævede desuden, at de mindre hold faktisk i øjeblikket formår at gøre hullet op til de tre store hold mindre ved at gå nye veje, 'og sådan burde det også være'. Han frygter i stedet, at der med begræsninger kan komme tre 'klasser' i Formel 1 målt på styrkeforhold i stedet for det todelte system, der findes i øjeblikket - med de tre store og 'best of the rest'.

På fredagens pressemøde fik Haas-teamchefen også opbakning fra sin Toro Rosso-kollega Franz Tost, der er i en lignende situation - selv om Toro Rosso reelt kan betragtes som Red Bulls b-team.

»Først og fremmest: Hvis én fra et konstruktør-team brokker sig over, at et mindre hold er hurtigere og bedre, så har han simplehten ikke gjort sit hjemmearbejde ordentligt,« slog Franz Tost fast:

Guünther Steiner og Kevin Magnussen. Foto: Nils Meilvang Vis mere Guünther Steiner og Kevin Magnussen. Foto: Nils Meilvang

»Hos Toro Rosso har vi Red Bulls gearkasse fra sidste år, bagophænget fra sidste år og dele fra forophænget - det meste af forophænget har vi selv lavet. Så grunden til, at Toro Rosso er så konkurrencedygtig er hovedsageligt, at vi har en fantastisk motor fra Honda. Det ser ud til, at andre ikke har gjort et lige så godt stykke arbejde, og derfor burde de ikke klage og pive over det.«

Og Franz Tost var ikke færdig var med at skyde på de store hold.

»De burde bare gøre deres arbejde. Vi har en god pakke med bilen, fantastiske kørere og en fantastisk motor fra Honda. Det er grunden til, at vi er så konkurrencedygtige.«

Lørdag køres kvalifikationen i Bahrain. Den kan du følge live her hos B.T. fra kl. 16.