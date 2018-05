Kevin Magnussens chef, Günther Steiner, var svært tilfreds med sin danske Formel 1-stjerne efter sjettepladsen i Spanien søndag eftermiddag.

Her leverede Kevin Magnussen og Haas et stærkt løb, hvor rivalerne i midterfeltet fik seriøse smæk i det tætte midterfelt.

Eneste minus var Romain Grojeans uheld på første omgang (det udløste både en straf og hård kritik fra en rival), men ellers var det en perfekt dag for Haas.

Det sagde teamchef Günther Steiner efter løbet til TV3 Sport.

»Det her viser, at når vi leverer, så er vi også i pointene. Løbet blev næsten kedeligt, for vi kan ikke angribe de tre store hold, og vi var langt foran kørerne bag os. Vi krydsede bare fingrene og håbede på, at vi kom i mål uden problemer,« fortalte Günther Steiner og tilføjede:

»Kevin kunne ikke gøre det bedre. Det var perfekt udført.«

Günther Steiner glædede sig endnu mere over resultatet, fordi det viste, at Haas-raceren virkelig er blandt feltets bedste, når alt går op i en højere enhed.

»Det var en lettelse, men vi vidste, at bilen var god. I dag beviste vi det, men vi vil fortsat opleve nedture nogle gange. Sådan er motorsport. Nogle gange begår teamet fejl, andre gange er det kørerne. Men bilen er god, og vi skal bare fortsætte med at være fokuserede og levere. Og så kommer vi også til at være der, hvor vi gerne vil være,« sagde han.

Resultatet betyder, at Haas rykker frem i konstruktørernes mesterskab, der mod slutningen af sæsonen giver en millionbonus til teamet alt efter den endelige placering. Her ligger Haas nu et point foran Force India, mens der er 21 og 21 point op til henholdsvis Renault og McLaren foran.

»Det betyder meget for Haas, for nu er vi nummer seks i konstruktørernes mesterskab, hvilket er højt oppe i forhold til alt det uheld og de fejl, som vi ellers har haft,« konstaterede Günther Steiner.

Næste løb køres om to uger i Monaco, og Haas-chefen understregede over for sit holds hjemmeside, at man her går efter flere point.

»Alt i alt en god dag (søndag, red.), og vi viste igen, at vi ligger i toppen af midterfeltet i øjeblikket. Nu ser vi virkelig frem til at tage til Monte Carlo og hente nogle flere point,« sagde Günther Steiner.