Hurtig, langsom. Hurtig, langsom. Hurtig, hurtig?

Hos Haas håber man nu at have fundet et svar på, hvorfor der har været så stort udsving i racernes fart fra kvalifikation til løb i de to seneste grandprixer.

»Ja, vi lærte meget på den to-dages test efter Bahrain-grandprixet. Vi forstår det, men vi kunne bare ikke finde løsninger i tide til det næste løb (i Kina, red.), fordi der både skal udvikles løsninger og dele,« slår holdets teamchef Günther Steiner fast inden den forestående grandprix-weekend i Baku.

Både Günther Steiner, holdejer Gene Haas samt teamets kørere Kevin Magnussen og Romain Grosjean lignede ellers store spørgsmålstegn i både Bahrain og især i Kina, hvor VF-19-motoren fra lørdag til søndag faldt voldsomt i niveau.

Haas i tre første løb Haas i henholdsvis kvalifikation og løb i denne sæson: Australien - Kevin Magnussen: 7 og 6. Romain Grosjean: 6 og udgået. Bahrain - Kevin Magnussen: 6 og 13. Romain Grosjean: 8 og udgået. Kina - Kevin Magnussen: 9 og 13. Romain Grosjean: 10 og 11.

»Jeg forstår det ikke rigtig. Det er frustrerende. Og det er ikke nemt, men det er noget, vi skal have styr på,« sagde Kevin Magnussen eksempelvis efter seneste løb.

Nu lyder det i stedet fra Günther Steiner:

»Forhåbentlig får vi nu styr på den type problem, så vi kan blive lige så konkurrencedygtige i løbet, som vi er i kvalifikationen,« siger han.

Haas-bossen vil dog ikke love, at det bliver et par mere konstante Haas-racere, vi får at se allerede i Baku. Banen i den aserbajdsjanske hovedstad er en bybane med en utrolig lang langside og sving med lav fart - begge dele har indtil videre ikke vist sig at passe til Haas-kørerne.

Romain Grosjean og Kevin Magnussen side om side i Kina. Foto: THOMAS PETER

»Baku bliver endnu en vanskelig begivenhed for os,« konstaterer Günther Steiner og sætter ord på, at vanskelighederne har handlet om at få dækkene til at ramme den rigtige temperatur:

»Forhåbentlig vil nogle af de løsninger, som vi har arbejdet på siden Bahrain, virke - at få dækkene til at virke i 'vinduet'. Hvis ikke bliver Baku endnu en svær bane for os.«

Og så håber Günther Steiner på, at heldet for en gangs skyld tilsmiler Haas-holdet.

»Man forventer altid det uventede, men man skal også være heldig, og indtil videre har vi ikke haft meget held på vores side. Forhåbentlig vil vi være godt placeret, hvis der skulle ske noget, så vi kan udnytte det til vores fordel,« siger Günther Steiner.

