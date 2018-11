Haas har erkendt nederlaget til Renault i Formel 1.

»Det er for sent nu«.

Sådan siger Kevin Magnussens teamchef, Günther Steiner, i et interview om kampen mod Renault om konstruktørernes mesterskab til Formel 1s officielle hjemmeside.

Omvendt bør hverken Kevin Magnussen eller resten af teamet være helt vildt skuffede over den 5. plads, som Haas-teamet ser ud til at køre hjem i denne sæson.

Kevin Magnussen og Haas kan glæde sig over sæsonens resultat. (Grand Prix Photo) Vis mere Kevin Magnussen og Haas kan glæde sig over sæsonens resultat. (Grand Prix Photo)

»Men på den anden side må du ikke glemme, at vi kun er i vores tredje år, så det er fortsat en ret stor bedrift. I teorien skulle vi have slået Renault uden fejl fra vores side og uden deres protest. Nogle kampe vinder du, andre taber du,« forklarer Günther Steiner.

»Men når alt kommer til alt er femtepladsen et godt resultat for teamet. Og med mindre der sker noget magisk i Abu Dhabi, skal vi være glade for det.«

Det var især en god sæsonstart, der gav Haas mange VM-point på kontoen.

Efter sommerpausen har det været mere sporadisk, om holdet har kunnet blandet sig i top ti, der udløser point.

Haas har kørt hurtigere end ellers i 2018. (Grand Prix Photo) Vis mere Haas har kørt hurtigere end ellers i 2018. (Grand Prix Photo)

»Vi havde en meget stærk periode indtil sommerpausen midt på sæsonen. Efter pausen havde vi nogle svage løb, og så havde vi den her protest. En ting efter en anden. I Mexico havde vi et rigtig dårligt løb. Men jeg mener ikke, at vi mistede (4. pladsen, red.) på grund af én af de ting. Jeg tror mere end noget andet, at vi tabte 4. pladsen i Australien - 22 point mistede vi. Men vi vokser med opgaven, lever med det og er stolte,« fastslår Günther Steiner.