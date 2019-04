Günther Steiner er ikke færdig.

»Alle ville være ligeglade, hvis vi lå i bunden. Så ville alle være glade, for det ville være, som de havde forventet,« siger Günther Steiner.

Dermed varmer Kevin Magnussens chef op til det kommende Formel 1-grandprix i Kina, som han forlod det seneste i Bahrain: Med en harsk skudsalve mod de rivaler, der igen og igen kritiserer den såkaldte Haas-model, der betyder, at holdet via et tæt samarbejde med Ferrari og andre eksterne leverandører faktisk har bygget en konkurrencedygtig racer uden egen produktion. Læs mere om det her

Haas-teamchefen mener endda, at kritikken er taget til i løbet af den tid, det amerikanske hold har været med i Formel 1.

1.000 og 65 Det er en historisk weekend for Formel 1, der venter forude. Her køres grandprix nummer 1.000, siden løbsserien begyndte i 1950. For Haas er det også sådan lidt 'skæv'-rundt: Kevin Magnussens hold kører sit 65. grandprix i Kina.

»Det har udviklet sig over årene, hvor folk er blevet mere kritiske. Det går hånd i hånd med vores slutplaceringer,« siger Günther Steiner og slår fast:

»Efter et stykke tid vænner man sig til det. Man lever med det og er ligeglad.«

Og Günther Steiner understreger, at han faktisk ER ligeglad med rivalernes spydige 'mini-Ferrari' betegnelset. Selv om han altså igen sætter ord på det.

»Jeg er virkelig ligeglad. Nogle af de folk, der siger det, ved i virkeligheden ikke, hvad de mener med det. Det kommer også normalt fra folk, der ikke kan forstå, hvordan vi kan klare os så godt. De siger, vi kopierer Ferrari, men der er helt klare regler for, hvad man kan og ikke kan, og vi gør alt efter reglerne. Jeg er virkelig ligeglad med, hvis de kritiserer os,« siger Günther Steiner.

Haas i 2019 Sådan har Kevin Magnussen og Romain Grosjean klaret sig i 2019-sæsonen: Australien – Magnussen: 6.-plads, Grosjean: Udgået. Bahrain - Magnussen: 13.-plads. Grosjean: Udgået Samlede point: Magnussen: 8 point

8 point Grosjean: 0 point

I det seneste løb lå Haas-racerne dog dernede, hvor kritikerne ifølge Haas-chefen helst ser holdet.

Romain Grosjean udgik tidligt (for andet løb i træk), mens Kevin Magnussen nærmest ikke kunne følge med og måtte trille i mål på en 13,.plads efter en 6.-plads i første løb.

Günther Steiner regner dog med en bedre præstation på Shanghai International Circuit.

»Det er en god bil, men vi skal stadig finde ud af, hvor vi står. Det ser ud til, at vi er i den øverste del af midterfeltet - og jeg forventer, at vi stadig er i det øvre midterfelt i Shanghai,« siger Günther Steiner, hvis hold ligger nummer seks i konstruktør-stillibgen.

