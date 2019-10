I år har Kevin Magnussen som regel set frustreret ud, når han er steget ud af sin racerbil. Men torsdag på Circuit of the Americas udenfor Austin i Texas skete det med et bredt grin.

Det var heller ikke den problematiske Haas VF19, han steg ud af. Det var en af Stewart-Haas´ NASCAR-biler, som han sammen med Formel 1-teamkammerat Romain Grosjean fik lov til at prøve over en håndfuld omgange.

”En NASCAR er en ikonisk racerbil, og jeg har SÅ længe glædet mig til at prøve den,” sagde Magnussen.

”Den er bare så forskellig fra en Formel 1-bil. Forskellen mellem en NASCAR og en Formel 1-racer svarer til forskellen på at køre på rulleskøjter og skateboard. Begge dele er sjovt – men det kan ikke rigtig sammenlignes.”

Inden Formel 1-kørerne selv fik lov at køre bilen, fik de et et par omgange i passagersædet hos teamchef Tony Stewart, der som aktiv kører vandt NASCAR-titlen tre gange.

Derefter kom Magnussen og Grosjean på skift bag ratte, mens teamkammeraten indtog passagersædet.

”Jeg forstår ikke, at de tør køre med hinanden, sagde Tony Stewart amerikanske NASCAR-legende.

”Jeg mener: Kevin virker vanvittig og Romain er jo gal…” fortsatte den amerikanske racerlegende med et bredt grin.

Formel 1 v. NASCAR VÆGT: Formel 1: 743 kg (inkl. kører) NASCAR: 1475 kg MOTOR: Formel 1: V6 med turbo, hybrid NASCAR: V8 EFFEKT: Formel 1: Ca 1000 hk NASCAR: Ca. 850 hk TOPFART: Formel 1: Ca. 350 km/t NASCAR: Ca. 320 km/t PIT-STOP – varighed: Formel 1: Ca. 2 sek. NASCAR: Ca. 13 sek. BANER: Formel 1: Permanente og gadebaner NASACAR: Primært ovaler LØB – per sæson (2019) Formel 1: 21 NASCAR: 36

Mens Magnussen tydeligt nød at køre den potente US-racer, var det et anderledes oplevelse at være passager hos Grosjean.

”Han gav jo helt vil gas allerede på de første meter, og da vi kom op mod det første sving, var det eneste jeg kunne tænke: ’Brems nu, brems nu’. Men vi kom igennem svinget…”, grinede Magnussen, da han kom retur til pitten.

Romain Grosjean sluttede Haas-kørernes NASCAR-oplevelse med ordene:

”Tak til Tony Stewart for at give os denne mulighed. Hvornår kan vi prøve igen?”

Kevin Magnussens far, Jan, er den hidtil eneste dansker, der har kørt løb i NASCAR. Han fik i 2010 et enkelt løb for Hendrick Motorsport på Infineon Raceway, hvor han sluttede på 12-pladsen.