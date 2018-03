Kevin Magnussen og Haas-teamet fortsætter storformen fra vintertesterne. Det er konklusionen på første træningsdag til Formel 1-premieren i Melbourne, hvor danskeren sluttede på niendepladsen, tre pladser efter teamkammerat Romain Grosjean.

Danskeren var et halvt sekund efter franskmanden, men det skyldtes, at han tilbragte store dele af den indledende træning i pitten på grund af tekniske problemer.

Og det var den pinlige af slagsen, konstaterede Kevin Magnussen efterfølgende.

»Det er for pinligt at gå i detaljer. Der var alle mulige småproblemer, og de var rigtig irriterende. Jeg ville så gerne ud og køre for at se, hvor gode vi var, og så er det et antiklimaks, når nogle åndsvage ting går i stykker. Men vi fik styr på det, og kom ud på banen til sidst,« sagde Kevin Magnussen.

Teamchef Guenther Steiner fortalte senere, at Kevin Magnussens problemer blandt andet handlede om speeder-pedalens indstilling.

Men da danskeren først kom på banen til en række seriøse omgange, placerede han sig omgående solidt i top 10.

»Den første omgang, jeg kørte, hvor jeg havde fået varme i ultrasoft-dækkene, var konkurrencedygtig. Og det var endda ikke en særlig god omgang. Der var så meget mere vejgreb, end jeg havde regnet med, så jeg kom aldrig helt ud på grænserne af hvad bilen kunne. Så det er positivt,« sagde Kevin Magnussen og fortsatte:

»Vi er stadig konkurrencedygtige selv med en ikke særlig god omgang. Så selv om jeg personligt er irriteret over, at jeg ikke fik kørt flere kilometer, er vi glade og tilfredse. Men vi er stadig også lidt forsigtige. Det var kun træning og ikke kvalifikation. Bilen kører godt og har en god balance. Vi var ikke langt fra Ferrari og på niveau med Renault og McLaren, så det var positivt.«

Resultaterne fra den første træningsdag på Albert Park-banen understregede det gode indtryk, Haas gjorde ved vintertesten på Circuit de Barcelona-Catalunya i Spanien.

»Vi var eller lidt skeptiske efter vintertesten. Vi havde svært ved at tro på, at vi var så tæt på de andre. Sidste år havde vi jo også nogle weekender, hvor vi var rigtig godt med. Men andre gange var vi rigtig dårlige, så vi valgte at holde benene på jorden. Men vi har forbedret os,« sagde Kevin Magnussen og tilføjede:

»Nu skal vi så arbejde på at være konstante over hele sæsonen.«

En af årsagerne til Haas’ svingende 2017-sæson var teamets manglende evne til at ’forstå’ dækkene. Det er et problem, som teamet stadig er meget opmærksomme på.

»Ultrasoft-dækket fungerede godt for os i dag (fredag, red.), men vi var ikke lige så konkurrencedygtige på soft og supersoft. Vi skal forstå hvorfor. Det skal gerne virke for os på alle typer dæk og under alle temperaturer,«sagde Kevin Magnussen.

I front satte den regerende verdensmester Lewis Hamilton (Mercedes) dagens bedste tid, 12/100 sekund foran Max Verstappen (Red Bull-Renault) med Valtteri Bottas som nummer tre.