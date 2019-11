Kevin Magnussen var ekstremt skuffet over, at det ikke lykkedes ham at hente VM-point i Brasilien.

Det sagde den danske racerkører til TV3 Sport efter løbet.

»Vi missede pointene, og det er rigtig irriterende,« lød det skuffet fra Kevin Magnussen.

Den danske racerstjerne var heller ikke tilfreds efter sammenstødet med Renaults Daniel Ricciardo.

»Det er ikke optimalt at holde stille og se hele feltet køre forbi,« konstaterede Kevin Magnussen.

Trods uheldet sluttede Kevin Magnusseen på 11.pladsen i det vilde løb i Sao Paulo.

Et løb, Max Verstappen vandt, mens Toro Rosso og Pierre Gasly sensationelt blev nummer to.

