Det må være på sin plads at kalde 16. marts 2014 for den vildeste dag i dansk Formel 1-historie.

Det er nok i hvert fald en dag, mange danskere husker tilbage på med glæde.

Kevin Magnussen kørte sig på podiet i sit allerførste Formel 1-grandprix – en bedrift, kun verdensmestrene Lewis Hamilton og Jacques Villeneuve også har klaret i nyere tid.

Denne weekend vender Magnussen tilbage til banen i Melbourne, hvor det hele startede så lovende.

Én af dem, der husker dagen særdeles godt, er Viaplays Formel 1-ekspert John Nielsen, der oplevede danskerens drømmedebut på nærmeste hold i Australien.

»Han var en lille grønskolling dengang. Det kan man bare se på billederne. Han var en ung mand, der fik sin drøm opfyldt,« husker John Nielsen.

»Han strålede af begejstring, stolthed og selvtillid, og så kom han på podiet. Det virkede så nemt. Det var fandeme vildt.«

Den dengang 21-årige Kevin Magnussen havde netop vundet mesterskabet i klassen lige under Formel 1 og entrerede kongeklassen med stort momentum.

»Han havde talent som bare fanden,« understreger John Nielsen.

Den danske reaktion på den sensationelle debut kalder eksperten 'typisk dansk'.

»Vi fik for store forventninger til ham. Det er ikke så nemt, som det så ud den dag. Han kunne næsten kun skuffe derfra.«

Podiepladsen kom i sæsonens første løb, der samtidig var det allerførste med de dengang spritnye hybridmotorer. Ingen kendte holdenes reelle styrkeforhold.

Kevin Magnussen kører sit 122. Formel 1-grandprix i weekenden. Det første i 2014 er dog stadig det eneste, der har kastet et trofæ af sig. Foto: Andrej Isakovic/AFP/Srdjan Suki/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Kevin Magnussen kører sit 122. Formel 1-grandprix i weekenden. Det første i 2014 er dog stadig det eneste, der har kastet et trofæ af sig. Foto: Andrej Isakovic/AFP/Srdjan Suki/EPA/Ritzau Scanpix

Det, der lignede et potentielt jubelår for Kevin Magnussen og McLaren, blev i stedet starten på det hæderkronede holds største nedtur. Der skulle gå over fem år, før det britiske team havde en kører på podiet igen.

For Kevin Magnussen er det fortsat eneste gang, at han har fået lov at sprøjte med de dyre champagnedråber på et Formel 1-podium.

»Det slog selvtilliden væk under ham,« mener John Nielsen om det faktum, at McLaren slet ikke var på det niveau, som sæsonåbneren tegnede til.

»Måske var det for let for ham at komme ind på den måde, i forhold til hvor seriøst han tog det og den arbejdsmoral, det kræver at være Formel 1-kører. Det har jeg svært ved at bedømme,« siger John Nielsen.

Én ting er han dog sikker på.

»Kevin er helt sikkert modnet som person siden dengang. Han har fået mere livserfaring, er blevet far, og han har prøvet, når det går dårligt. Han har prøvet at være i panik.«

Forrige år fandt danskeren ud af, at der er et liv i motorsporten udenfor Formel 1, der også har meget at byde på.

»Derfor tager han Formel 1 med en helt anden lethed og mere seriøsitet nu. Han skal ikke kæmpe om pladsen, fordi han ved, han er god nok.«

Banen i Australien, som Kevin Magnussen skal konkurrere på denne weekend, har udover debuten i 2014 budt på flere op- og nedture for danskeren.

I 2018 var han på vej mod et fremragende resultat, da hans Haas-mekanikere fejlmonterede et hjul ved et pitstop, så han måtte udgå. Året efter blev det til en sjetteplads.

Og hvad så med i år?

»Haas kommer derned med selvtillid, og banen ligger nok bedre til bilen end den seneste i Saudi-Arabien. Han kommer i top-10 igen og scorer point,« lyder John Nielsens forudsigelse.

Australiens Grand Prix køres søndag klokken 7 dansk tid og kan ses på Viaplay.