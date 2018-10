15 omgange – det var Kevin Magnussens sølle udbytte af den første træningsdag til USA´s Grand Prix på Circuit of the Americas udenfor Austin.

Talrige regnbyger trak i løbet af dagen ind over banen, og i eftermiddags-træningen, den såkaldte FP2, sendte Haas-teamet hverken Magnussen eller hans teamkammerat Romain Grosjean på banen.

At Haas som det eneste team blev i garagen på hjemmebanen, vakte opsigt - ikke mindst blandt de mange amerikanske fans - der i timevis sad i den silende regn uden at få et glimt af deres favoritter.

»Det er aldrig fedt at blive i garagen i en hel træning, og det er synd for tilskuerne ude på tribunerne. Men hvis vi havde kørt ud, havde vi brugt dæk, som ville være nyttige i kvalifikationen lørdag,« forklarede Kevin Magnussen.

»Vi prioriterede at have dæk nok til kvalifikationen, men jeg håber man ændrer reglementet: Hvis vi var tvunget til at levere et eller flere sæt tilbage efter træningen – og altså ikke kunne gemme dem til kvalifikationen – ville alle komme på banen.«

Lewis Hamilton (Mercedes), der kan sikre sig VM-titlen allerede i denne weekend, var hurtigst i FP2-træningen. Englænderen bliver verdensmester, hvis han søndag scorer otte point mere end titelrivalen Sebastian Vettel (Ferrari). Sandsynligheden for at det sker, blev øget betydeligt, da dommerne sent fredag satte Vettel tre placeringer tilbage på start-gridden, efter han i FP1-træningen ikke havde respekteret det røde flag.

Lørdag, hvor startplaceringerne afgøres i kvalifikationen klokken 23.00 dansk tid, ser også ud til sat blive en våd affære på Circuit of the Americas.

»Det ser ud til vejret bliver meget afgørende denne weekend, men det er, hvad det er: Vi kan ikke styre det, så vi må bare gøre det så godt som muligt,« siger Kevin Magnussen.