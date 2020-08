»Undskyld, gutter!«

Kevin Magnussen var hurtigt på pit-radioen, da han var kørt i gruset under kvalifikationen til Belgiens Grand Prix.

Han ville så gerne takke de mekanikere, der fredag havde knoklet med at skifte hans motor, med en god startposition i Belgiens Grand Prix. Nu blev det i stedet til en undskyldning og en sidsteplads på startgridden.

Danskeren var ellers i gang med en rigtig hurtig omgang. Han var tydeligvis tændt og skabte sig med et par aggressive overhalinger en god position i feltet, og de to første sektortider var lovende. Men en oversatsning i et af de sidste sving sendte ham ud i gruset med høj fart. Se det øverst i artiklen

Kevin Magnussen formåede at holde nogenlunde kontrol over bilen og undgik at ramme barrieren, men omgangen var ødelagt, og så var det tid til undskyldningen til mekanikerne.

»Det var tæt inden mit tredje og sidste forsøg – der var ikke alt for langt op til midterfeltet, og det ville have været fantastisk for os at nå derop. Så jeg vidste, at jeg virkelig skulle levere en stærk omgang, og jeg gav den alt, hvad jeg havde. Men jeg oversatsede i sving 14 og lavede en fejl,« forklarede Kevin Magnussen videre, da han kom tilbage til pitten.

Danskeren laver traditionelt gode starter, og Spa-Francorchamps er en bane, hvor det er relativt nemt at overhale. Der er altså stadig håb for danskeren, men på grund af motorskiftet fredag fik han ikke trænet løbs-simulation.

»Jeg ved ikke rigtig, hvordan vores løbstempo er, men vi er tit hurtigere i løbet end i kvalifikationen,« sagde han.

Men vejret kan blive den store joker i Belgiens Grand Prix. Vejrudsigten for Spa-Francorchamps lover regn fra middagstid, og det vil passe Magnussen godt.

»Der er en stor chance for regnvejr i morgen, og så kan det blive spændende,« sagde Magnussen.

Lewis Hamilton (Mercedes) tog pole position og var imponerende 0,5 sekund hurtigere end sin teamkammerat Valtteri Bottas. Max Verstappen (Red Bull-Honda) og Daniel Ricciardo (Renault) deler anden startrække.

