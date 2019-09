Fredagens træning til Italiens Grand Prix blev en halvvåd affære. Regnbyger betød, at alle teams' forberedelser blev hæmmet, og Kevin Magnussens Haas-team kom ikke nærmere en løsning af de problemer, der har plaget dem hele sæsonen.

Danskeren sluttede dagen på 13.-pladsen, fem placeringer og 36/100 sekund efter teamkammeraten Romain Grosjean.

Lørdag ventes der sol og temperaturer omkring 25 grader, men bygerne ser ud til at vende tilbage søndag. Alle er derfor usikre på deres chancer i løbet, men det var lovende, at Magnussen i fredagstræningen kunne køre ganske mange konkurrencedygtige omgange på Pirellis blødeste dæk.

»Men jeg har ikke nogen forventninger. Jeg fokuserer på at forberede mig så godt som muligt, for det giver os den bedste chance for at præstere og i hvert fald have styr på de ting, vi selv kan kontrollere,« siger Kevin Magnussen

»Så må vi se, om dækkene og bilen fungerer – om tingene går vores vej. Og vi må være klar til at udnytte de chancer, der kan blive spillet i hænderne på os,« fortsætter han.

Hele 2019-sæsonen har været et rutsjebanetur med masser af op- og nedture for Haas og Magnussen.

»Nogle gange har vi farten – andre gange har vi ikke. Vi er som regel bedre i kvalifikationen end i løbet, så det er ikke ret tit, vi kan overhale - det drejer sig ofte om at forsvare vores placeringer. Derfor kan det blive svært for os her i Monza, hvor det er ganske let at overhale,« siger Magnussen.

»Det er dækkene, der ikke giver nogen mening for os. Jeg startede på det bløde dæk i Belgien, og der kunne vi ikke få det op på den rette temperatur. Så skiftede jeg til det hårdere medium-dæk, der jo skulle være endnu sværere at få op på temperatur. Men det fungerede bare, og jeg kørte rigtig stærkt. Som sagt så giver det bare ingen mening. Jeg er i hvert fald forvirret.«

Om udsigterne til regnvejr i løbet siger Magnussen:

»Jeg ved ikke om et eventuelt regnvejr søndag vil hjælpe os, men det ændrer i det mindste betingelserne. Forhåbentlig til vores fordel.«

Kvalifikationen til Italiens Grand Prix starter lørdag klokken 15.00.