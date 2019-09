Det er nu to måneder siden Haas' Formel 1-team har scoret VM-point.

De kom i det kaotiske regnvejrs-grandprix i Tyskland, hvor selv Williams kom i top 10.

Held spiller altid en rolle i regnvejr, så hvis vi ser bort fra Grosjeans og Magnussens syvende- og ottendeplads i Tyskland, så skal vi helt tilbage til Monacos Grand Prix for at se en Haas-kører i top-10. Det er fire måneder, ti løb og en halv Formel 1-sæson siden.

Haas-kørerne får efter planen samme materiel i Sotji. Indtil nu har der været tre versioner af teamets 2019-model VF19 i spil. Den oprindelige Melbourne-version, Barcelona-versionen og Hockenheim-versionen.

Den forvirrende tid med to forskellige VF19-versioner i Haas-garagen skal efter planen slutte i Rusland, hvor begge kørere får en ny, såkaldt ’hybrid-udgave’, der er en kombination af de tre hidtidige versioner Peter Nygaard

I Singapore i sidste weekend startede Grosjean og Magnussen weekenden i identiske Hockenheim-versioner, men franskmanden skiftede lørdag tilbage til Melbourne-versionen. Den ville Magnussen også gerne have prøvet, men den fandtes kun i ét eksemplar.

Sådan har det været længe, og det har virket som om Melbourne-versionen trods seks måneders kostbar udvikling af Barcelona- og Hockenheim-versionerne stadig er den hurtigste.

At det indtil nu har været Grosjean, der har fået lov at køre med Melbourne-versionen, hænger sammen med, at han dårligere end Magnussen kan tilpasse sig en bil, der ikke passer til hans kørestil.

Magnussen har altid klaret sig godt på autodromen i Sotji, hvor han har kørt fire grandprixer og scoret point i de tre.

I 2014 kvalificerede han sig på en fornem sjetteplads for McLaren og sluttede som nummer fem. I 2016 scorede han en nærmest sensationel syvendeplads i den forældede Renault, og sidste år blev han nummer otte.

Med en 10-5-føring i Haas´ interne kvalifikationsduel kan Magnussen allerede sikre sig den samlede sejr i Sotji. Det er absolut realistisk, for Grosjean har aldrig imponeret på den russiske bane, hvor asfalten ikke giver ret meget vejgreb.

Sidste weekend var Magnussen med en super-præstation på vej mod et par uventede VM-point i Singapore, men en vildfaren plastikpose ødelagde mod slutningen danskerens flotte løb, og nu er spørgsmålet så, om han kan komme i top-10 i Sotji.

Banerne i Singapore og Sotji minder faktisk om hinanden, for de har begge mange vinkelsving.

Men hvor der i Singapore - selv efter solen var gået ned - var tæt på 40 grader varmt, så bliver det næppe meget over 20 grader i Sotji. Det kan påvirke dækkene negativt; altså den gamle historie om, at Haas VF19 har svært ved at få dækkene op på den rette arbejdstemperatur.

Den glatte asfalt vil også gøre det svært at udnytte dækkene optimalt. Det kan betyde, at Haas-bilerne bliver nød til at køre med atypisk høj downforce for at presse dækkene ned i asfalten, og det vil fratage teamet den fordel, de ellers ville have haft med den bomstærke Ferrari-motor på den lange langside.

Får Haas i Sotji de første VM-point i tre måneder? Det vil kræve held og en dosis Magnussen-magic a la den, der blev leveret i Singapore.