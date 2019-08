»Godt, der er ferie efter løbet i morgen. Det trænger jeg til...«

En svært skuffet Kevin Magnussen var ferieklar allerede efter kvalifikationen til Ungarns Grand Prix.

Endnu en frustrerende eftermiddag, hvor Haas VF19-raceren ændrede opførsel fra det ene minut til det andet og gav ham en startposition som nummer 15 på Hungaroring, hvor det er notorisk svært at overhale.

Der startede ellers så godt. I den første del af kvalifikationen, Q1, besatte danskeren en sensationel fjerdeplads med tiden 1:16:122.

Et kvarter senere, da banen reelt var blevet hurtigere på grund af mere gummiafsmitning, kunne han blot sætte en tid på 1:17:081.

»Q1 var fantastisk,« slog Magnussen efter kvalifikationen fast overfor B.T.

Hans Q2-forsøg startede lidt kaotisk, da Haas-mekanikerne havde problemer med at montere det ene hjul. Han kom derfor en smule senere på banen end planlagt.

»Jeg havde en lidt anderledes ud-omgang til mit Q2-forsøg på grund af trafik. Men det var så lidt, at det er svært at forstå, at det kunne gøre så stor en forskel. Bilen var fuldstændig væk – der var ikke noget grip. Det var ikke nogen dårlig omgang, men jeg var næsten et sekund langsommere end i Q1. Jeg har ingen forklaring på det,« sagde Magnussen.

En lidt højere temperatur og ændret vindretning var den eneste forskel fra Q1 til Q2, men det ramte alle 20 biler. At Haas VF19 er nærmest utilregnelig, blev understreget af, at Magnussens tid fra Q1 havde været nok til en sjetteplads i Q2.

Nu starter han fra 15.-pladsen, seks placeringer efter teamkammerat Romain Grosjean på niendepladsen, der i modsætning til danskeren kører med den oprindelige ’Melbourne-version’ af VF19.

Den er tydeligvis både hurtigere og mere stabil end Magnussens ’Hockenheim-version’, og begge Haas-kørere ventes at køre med ’Melbourne-versionen’ efter sommerferien.

Hverken ’Melbourne-versionen’ eller sommerferien kan efter Kevin Magnussens mening komme hurtigt nok.