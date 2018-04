Genoplev løbet i LIVE-bloggen i bunden af artiklen.

Det var ’dårlig kommunikation’ og ikke ond vilje, der fik Romain Grosjean til at spærre for sin teamkammerat Kevin Magnussen i Bahrains Grand Prix.

Det fortalte Haas-teamchef Guenther Steiner sent søndag aften til BT.

Under løbet kom Kevin Magnussen på friske dæk med høj fart op franskmanden, der gjorde sig så bred, at danskeren måtte bremse hårdt op. Episoden fik Magnussen til at brokke sig højlydt i teamradioen.

»Men han blokerede ikke Kevin ikke med vilje,« sagde Günther Steiner og fortsatte:

»Jeg vil ikke kalde det ’mis-information’, mere dårlig information fra vore side. Vi fik simpelt hen ikke fortalt ham, at Kevin bagfra,« sagde Haas-bossen.

Episoden fandt sted i en weekend, hvor Magnussen satte Grosjean totalt i skyggen, og franskmanden derfor allerede inden starten var frustreret. Efter løbet var Romain Grosjean tydeligt ophidset, men det handlede ikke om episoden med Kevin Magnussen.

»Der var flere stumper, der faldt af hans bil undervejs, og den mistede en masse downforce. Den var nærmest umulig at køre, og derfor var han sur,« forklarede Steiner.

Haas-chefen ser frem til Kinas Grand Prix allerede i den kommende weekend, men selvom teamets 2018-model nu har brilleret på tre meget forskellige baner, er han ikke overbevist om, at teamet vil være lige så stærke på Shanghain International Circuit.

»Den bane har altid været vores svage punkt, så jeg vil ikke gå ud og sige, at vi forventer at kvalificere os i top-seks igen.«



