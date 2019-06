Kevin Magnussen sluttede den første træningsdag til søndagens franske grandprix på Paul Ricard-banen på 10.-pladsen.

Der var hele 1,9 sekunder op til Valtteri Bottas (Mercedes) på førstepladsen, men der var også 0,8 sekund ned til teamkammerat Romain Grosjean på 17.-pladsen.

»Det var ikke nogen dårlig dag,« sagde Magnussen til B.T.

10.-pladsen i den afsluttende FP2-træning kom efter danskeren blot havde besat 15.-pladsen i den indledende FP1-session.

»I formiddags var det tydeligt, at vi manglede topfart, så vi ændrede lidt på bilen fra FP1 til FP2,« forklarede Magnussen.

»I FP2 fungerede bilen OK - både med næsten tom og med næsten fuld tank. Og vi ved, hvordan vi skal komme videre med optimeringen af bilen,« fortsatte han.

Specielt omgangstiderne med meget benzin i tanken vakte glæde. De blev sat under løbs-simulation, og her har Haas igennem hele foråret haft store problemer med at holde konstante omgangstider, fordi dækkene ikke kom op på deres optimale arbejdstemperatur.

»Forhåbentlig kommer vores dæk til at virke godt i løbet - så vi på den måde kan lære, hvad vi har gjort forkert indtil nu,« sagde Magnussen.

Håber på Q3

Kevin Magnussen har været i top-10 i seks af sæsonens syv kvalifikationer. Han håber at opretholde den fine statistik i lørdagens kvalifikation.

»Det er ikke umuligt at komme i Q3 (for de 10 hurtigste kørere, red). Jeg var nummer 10 i dag, men der havde jeg også en god slipstream og fik en næsten optimal omgang. Det bliver næppe meget bedre i kvalifikationen, men vi må prøve at finde noget mere fart fra både dæk og bil.«

En betydelig del af Paul Ricard-banen er blevet asfalteret op til denne weekend, og Romain Grosjean brugte den nye asfalt som undskyldning for sin 17.-plads. Kevin Magnussen tog det mere afslappet.

»Ja - der er dele af banen, der har fået ny asfalt, så vejgrebet ændrer sig hele tiden. Det er en spændende udfordring. Og ganske underholdende,« sagde han.

Sebatian Vettel (Ferrari) havde en dårlig dag. Han var blot fjerdehurtigst efter Bottas, Lewis Hamilton og sin teamkammerat Charles Leclerc.

Og sidst på eftermiddagen afviste dommerne at genoptage behandlingen af den fem-sekunders straf, der kostede ham sejren i Canadas Grand Prix for 14 dage siden.

Dommerne begrundede afvisningen med, at der ikke var kommet relevant nyt materiale frem.

Kvalifikationen til Frankrigs Grand Prix køres lørdag klokken 15.00, og du kan følge den (og løbet på søndag klokken 15.10) live på bt.dk.