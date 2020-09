Selv om teamejer Gene Haas er i Monza i denne weekend (og også vil være i Mugello i næste uge), afventer Kevin Magnussen stadig de første forhandlinger om sin fremtid.

»Der har ikke været forhandlinger med Haas endnu,« bekræfter han over for B.T.:

»Jeg vil selvfølgelig gerne have det afgjort så hurtigt som muligt. Det er altid rart at have tingene på plads, men det er jo ikke kun min beslutning. Det er ikke nogen hemmelighed, at jeg er glad og tilfreds her, hvor jeg er. Jeg har haft nogle gode år hos Haas, og de har givet mig en mulighed for at etablere mig i Formel 1. Så jeg er supertaknemmelig over det, de har gjort for mig,« fortsætter Magnussen.

Magnussens foreløbig fire sæsoner hos Haas har været en rutsjebanetur med op- og nedture. Han brugte den første sæson tilbage i 2017 til at etablere sig i teamet, og så kom successæsonen 2018, hvor han med en række gode løb spillede den afgørende rolle i Haas' sensationelle femteplads i konstruktør-VM.

2019 startede lovende, med blev præget af den temperamentsfulde VF-19-model, der alt efter bane og temperatur kunne ligge enten i top seks eller helt i bunden.

I år har man indledt en genopbygningsfase med en mere konservativ bil, der ligger i bunden af feltet, men giver gode løfter for fremtiden. Og Magnussen er overbevist om, at Haas igen kan komme frem i feltet.

»Jeg gerne være en del af deres comeback til toppen af midterfeltet – for det er dér, jeg føler, de hører til. Der er jo en spændende ændring på vej i 2022, hvor vi skal have helt nye biler – hvor tavlen virkelig bliver vasket ren. Samtidig kommer der jo det her budgetloft, der faktisk kommer til at ligge tæt på de beløb, vi er vant til at arbejde med,« siger Magnussen.

Der er allerede nu meget få ledige pladser i 2021-feltet, men på B.T.s spørgsmål, om Haas er hans eneste mulighed for at blive i Formel 1-feltet, siger Magnussen:

Kevin Magnussen fortæller i Monza B.T.s Formel 1-korrespondent, Peter Nygaard, om sine fremtidsmuligheder. Foto: Grand Prix Photo Vis mere Kevin Magnussen fortæller i Monza B.T.s Formel 1-korrespondent, Peter Nygaard, om sine fremtidsmuligheder. Foto: Grand Prix Photo

»Ikke nødvendigvis – men der er ikke deciderede forhandlinger med andre. At fortsætte med Haas er den mest sandsynlige løsning.«

Allerede i den kommende weekend køres der altså igen Formel 1 i Italien. Det sker på Mugello-banen.