Hvad byder fremtiden på for Kevin Magnussen?

Her fortæller hovedpersonen selv B.T. om fem klasser, der er relevante for hans fremtid.

INDYCAR

Indycar er virkelig en fed klasse Kevin Magnussen

»Det er virkelig en fed klasse – fede biler, der kører på nogle sindssygt fede baner. Og så kører de også på oval-baner, som jeg altid har været spændt på at prøve. Jeg har altid været lidt nysgerrig omkring oval-racing! IndyCar er på en eller anden måde bare mere ekstremt end Formel 1 – lidt mere hardcore på mange måder. Bilerne er ens, men ligesom i alle andre klasser er der gode og dårlige teams. Alle teams har samme pakke at arbejde med, men nogle teams får så mere ud af det end andre. Og konkurrencen er meget tættere end i Formel 1: Hvis man ser på tidtagningen til næsten alle løb, er der kun et halvt sekund mellem nummer et og nummer 10.«

IndyCar-facts:

Sæsonstart 2021: 7. marts – St. Petersburg (USA)

Hestekræfter: Ca. 700

Topkørere: Scot Dixon, Josef Newgarden, Colton Herta, Marcus Ericsson

WEC

Der er noget fedt ved at vinde som et hold Kevin Magnussen

»Jeg synes, WEC er rigtig interessant. Jeg føler, at der med de nye Hypercars (introduceres i 2021, red.) venter en spændende fremtid på Le Mans, der bliver interessant for mange bilfabrikker. Bilerne, der fremover skal bruges i Le Mans' topklasse, skal også kunne bruges på gaden. Det betyder, der bliver mere genkendelighed mellem bilerne i Le Mans-topklasse og gadebiler – man vil faktisk kunne købe den model, der bruges i Le Mans. Det vil skabe en masse interesse, og når man har en række bilfabrikker i kamp mod hinanden, bliver det altid fedt. WEC er langdistance-racing, så der er flere kørere om samme bil. For mig bliver det noget helt nyt, men det er ikke en fremmed verden. Min far har kørt langdistance-race, så selv om jeg ikke selv har prøvet det, har jeg været tæt på den form for racing i mange år. Men det er noget andet end det, jeg er vant til: Når du vinder et løb i formel-racing, er det dig, der har vundet. Selvfølgelig har teamet spillet en rolle, men du har været den vigtigste brik, og det er dig, der står øverst på podiet – alene. Omvendt er jeg sikker på, at der er noget fedt ved at opnå noget sammen med andre kørere – at vinde som et hold. Det er i hvert fald, hvad jeg hører fra fodboldspillere og andre holdsportsgrene.«

WEC-facts:

Sæsonstart 2021: 19. marts – Sebring (USA)

Hestekræfter: Ca. 750

Topkørere: Sebastien Buemi, Brendon Hartley, Kazuki Nakajima

FORMEL E

Med hensyn til kørertalent er Formel E en af de stærkeste serier i verden Kevin Magnussen

»Formel E er spændende, fordi det er så konkurrencepræget. Her har man en række store bilfabrikker, der slås mod hinanden, og det betyder, at der er store investeringer. Der er rigtig mange gode kørere med – med hensyn til kørernes talent er Formel E en af de stærkeste serier i verden. Hvis man ser på hele feltet – fra første- til sidstepladsen – kan Formel E måle sig med Formel 1, når det gælder kørertalent. Der er kvalitet hele vejen ned gennem feltet. I Formel E kører man udelukkende på gadebaner i store byer, og det synes jeg, er fedt. Formel E er en interessant klasse med spændende teknologi, men det er jo ikke de hurtigste biler i verden.«

Formel E-facts:

Sæsonstart 2021: 17. januar – Santiago (CL)

Hestekræfter: Ca. 350

Topkørere: Antonio Felix da Costa, Stoffel Vandoorne, Jean-Eric Vergne

NASCAR

Nascar ville være noget af et spring for mig Kevin Magnussen

»NASCAR er superfedt, men det ville være noget af et spring for mig. Det er meget anderledes end det, jeg har beskæftiget mig med hele mit liv. Altså ikke den mest oplagte vej for mig, men helt sikkert megafedt race.«

NASCAR-facts:

Sæsonstart 2021: 14. februar – Daytona (USA)

Hestekræfter: Ca. 900

Topkørere: Kevin Harvick, Denny Hamlin, Brad Keselowski, Kurt Busch

FORMEL 1

Jeg vil ikke blive i Formel 1 for enhver pris Kevin Magnussen

»Jeg vil ikke blive i Formel 1 for enhver pris. Et reservekørerjob i Formel 1 vil afhænge af, hvad jeg ellers skal lave i 2021. Da jeg i 2015 var reservekører hos McLaren, kørte jeg ikke noget andet, og det var hårdt. Jeg er racerkører og vil køre race – jeg skal køre løb for at holde motivationen. For at være lykkelig! Så min førsteprioritet er at finde et sted at køre løb og så eventuelt se, om det kan kombineres med et reservekører-job i Formel 1.«

Formel 1-facts:

Sæsonstart 2021 (planlagt): 21. marts – Melbourne (AUS)

Hestekræfter: Ca. 1000

Topkørere: Lewis Hamilton, Max Verstappe, Charles Leclerc, Valtteri Bottas