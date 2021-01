Magnussen-dynastiet har tradition for at komme hurtigt fra start. Det gælder også det nyeste medlem af familien, Kevin og Louise Magnussens datter, Laura, der kom til verden i midten af januar.

»Hun var lidt tidligt på den, men det kom hun rigtig godt over,« fortæller Magnussen til B.T.

»Det går rigtig godt – der er ikke nogen problemer,« fortsætter Magnussen om datteren, der blev født syv uger for tidligt - midt i rejsetravlheden.

»Det har været hektisk. Louise gik i fødsel, 12 timer inden det var planlagt, at jeg skulle rejse til USA. Det forsinkede selvfølgelig min afrejse, og jeg blev i Danmark en uge,« fortæller Magnussen, der denne weekend debuterer i det amerikanske sportsvognsmesterskab IMSA ved 24-timers-løbet i Daytona, Florida.

Det er lidt underligt, at være væk fra Louise og Laura

Altså midt i baby-travlheden - og det giver blandede følelser inden debuten.

»Det har været svært at være hjemmefra i de her uger – det kan jeg ikke løbe fra. Det føles underligt. Jeg nåede at være sammen med Luise og Laura i en lille uges tid, hvor vi var på hospitalet, men så skulle jeg af sted,« siger Kevin Magnussen og fortsætter:

»Nu er jeg her, og de er kommet ud af hospitalet, men det er lidt underligt at være væk fra dem. Jeg glæder mig til at være sammen med dem igen – til at skulle vænne mig til, at vi har fået sådan en lille en. Så jeg tager af sted efter løbet på søndag.«

Næste afdeling af IMSA-serien er efter planen 12-timers-løbet i Sebring 20. marts.

Her skulle verdensmesterskabet for sportsvogne også være startet.

Men på grund af covid-19-situationen har man flyttet VM-løbet til Portimao-banen i Portugal.

Det er endnu uvist, om IMSA-løbet gennemføres.

»Indtil videre er det stadig planen, at vi skal køre på Sebring, men nu må vi se, hvad der sker,« siger Magnussen.