Kevin Magnussen afviser i et nyt interview, at han havde en dårlig indstilling i tiden hos McLaren og Renault. Haas-teamet er bare helt grundlæggende et bedre sted at være, mener han.

Den danske racerkører er lige nu et af de varmeste navne i Formel 1 efter en stærk sæsonstart hos Haas, hvor det er blevet til VM-point og stabil kørsel helt fremme i top 10.

Kevin Magnussens storform har fået mediet Autosport til i en længere artikel at sammenlige danskeren med Kimi Raikkönen, mens mediet også understreger, at Kevin Magnussen øjensynlig nyder godt af at have fået mere stabilitet i sin Formel 1-karriere.

Eksempelvis er det første gang, at Kevin Magnussen kører to år i træk for samme team i Formel 1, efter en enkelt sæson i raceren hos McLaren, der degraderede ham. Og så fik danskeren også kun et år hos Renault, hvorefter han skrev kontrakt med Haas.

Selvom Kevin Magnussen har kørt sig selv frem i feltet i denne sæson, hænger fortidens skygger fortsat ved. Her har han fået ry for at være doven og til tider useriøst uden for bilen.

Eksempelvis fik Kevin Magnussen en bredside med fra den tidligere McLaren-boss Ron Dennis, der ikke mente, at danskeren havde levet op til teamets interne krav og forventninger. Og hos Renault fortalte teambossen, Cyril Abiteboul, at Kevin Magnussen havde for mange dårlige undskyldninger, når tingene gik skævt.

Kevin Magnussen har tidligere kort afvist, at der skulle noget om snakken. Og til Autosport siger Kevin Magnussen nu, at han stadig ikke kan genkende det billede, som de tidligere bosser har tegnet af ham.

»Jeg har altid gjort mit bedste for at få det maksimale ud af mit potentiale. Jeg har altid arbejdet hårdt. Jeg fik nogle kommentarer med fra Ron (Dennis, red.), da jeg var ude i 2015, og så kom der også nogle lignende kommentarer fra Renault. Jeg har været lige overrasket over at de kommentarer hver gang, og jeg tror ikke, du ville se nogen fra det her hold (Haas, red.) sige noget i den retning. Men jeg har ikke ændret min indstilling,« siger Kevin Magnussen til Autosport.

Danskeren forklarer, at han blandt andet blomstrer hos Haas, fordi teamet er mere enkelt på alle planer, ligesom hierarkiet er meget klart med ejer Gene Haas og teamchef Günther Steiner i spidsen for det hele.

Cyril Abiteboul til højre var ikke imponeret af Kevin Magnussen, da danskeren forlod teamet efter 2016-sæsonen. Foto: PAUL CROCK Cyril Abiteboul til højre var ikke imponeret af Kevin Magnussen, da danskeren forlod teamet efter 2016-sæsonen. Foto: PAUL CROCK

Hverdagen hos Haas står således i dyb kontrast til det, der mødte en ung og uerfaren Kevin Magnussen hos McLaren i 2014.

Kevin Magnussen blev degraderet til reservekører efter sin debutsæson i 2014. Herefter begyndte tingene at gå helt skævt mellem ham og Ron Dennis (til højre, red.) Foto: MCLAREN-HONDA Kevin Magnussen blev degraderet til reservekører efter sin debutsæson i 2014. Herefter begyndte tingene at gå helt skævt mellem ham og Ron Dennis (til højre, red.) Foto: MCLAREN-HONDA

»Jeg blev hylet ud af den mentalt hos McLaren. Det er et meget stort team, som er meget politisk, og der er et stort pres. Der foregår så mange ting, der er mange folk, som bestemmer og har mange forskellige holdninger. Det er ret hårdt at komme ind i sådan et team og så få problemer. Hele teamet var under pres, fordi det var begyndelse på McLarens nedadgående formkurve, og folk var ret stressede. Det er hårdt at være debutant i den situation,« fortæller Kevin Magnussen og fortsætter:

»Det (Haas, red.) har et mere rart miljø end hos McLaren. Men jeg tror, at jeg ville kunne håndtere situationen hos McLaren nu, hvor jeg har fået flere års erfaring. Jeg er blevet mere moden de seneste år, og jeg er sikker på, at hvis jeg gjorde det hele igen, ville det ende på en helt anden måde. Men jeg er glad her (hos Haas, red.), og jeg er glad for min tilværelse.«