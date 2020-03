Det var et af de helt store samtaleemner i sidste års Formel 1-sæson.

Og det spiller også en central rolle i den nye sæson af Netflix-serien 'Formula 1: Drive to Survive', hvor man bl.a. kommer tæt på det lidt komplicerede forhold mellem Kevin Magnussen og hans teamkammerat Romain Grosjean.

Tre sammenstød i løbet af sommeren 2019, knivskarpe radiomeldinger og ballademøder med en rasende teamchef, Guenther Steiner, efterlader et billede af to team-kammerater, der hader hinanden, men sådan er det slet ikke, hvis man spørger Kevin Magnussen selv.

»I virkeligheden har vi et fint forhold. Vi snakker godt sammen, og det gør vi også mellem løbene. Derfor er det trættende, at man tror, at Romain og jeg er uvenner,« siger Kevin Magnussen til B.T.

Romain kite-surfer og jeg sejler, og vi overvejer faktisk lave et eller andet sammen, for det har vi begge to lyst til. Det kunne måske også hjælpe med til at fjerne det der billede af, at vi hader hinanden Kevin Magnussen

Magnussen fortæller, at han har det fint med hele Grosjean-familien, og at han endda planlægger at tilbringe en del af sin fritid sammen med teamkammeraten.

»Jeg snakker virkelig godt med Romains kone, og jeg holder også meget af hans børn. Romain kitesurfer, og jeg sejler, og vi overvejer faktisk at lave et eller andet sammen, for det har vi begge to lyst til. Det kunne måske også hjælpe med til at fjerne det der billede af, at vi hader hinanden.«

Og radiomeldingerne, hvor Magnussen og Grosjean på skift svinede hinanden?

»Sådan er sport. På et fodboldhold råber man også ad hinanden ude på banen, og holdkammeraterne bliver kaldt for idioter og alt muligt andet. Men når kampen er slut, støvlerne er taget af og man sidder i holdbussen, så er det noget helt andet.«

Romain Grosjean (tv.) og Kevin Magnussen under det australske grandprix i 2018 Foto: diego Vis mere Romain Grosjean (tv.) og Kevin Magnussen under det australske grandprix i 2018 Foto: diego

Selvom Netflix-serien 'Formula 1: Drive to Survive' er underholdende, så giver den ifølge Magnussen ikke det rette billede af forholdet mellem Haas-kørerne.

»Det er lykkedes Netflix at fange de her helt skarpe øjeblikke, hvor vi lige har taget hjelmen af, og på en måde er det helt fint, for jeg håber i hvert fald, at det giver et godt billede af, hvordan Formel 1 også kan være,« siger danskeren og fortsætter

»Men samtidigt håber jeg også, at seerne forstår, at Formel 1 ikke kun er det, man ser hos Netflix. Der ser man højdepunkterne og lavpunkterne, og det er det, der er mest spændende, men alt det imellem ser man ikke,« siger Magnussen.

Og de tre sammenstød i Spanien, England og Tyskland sidste år?

»Romain og jeg er begge to benhårde ude på banen, og vi er begge vildt passionerede. Og eftersom vores biler jo er jævnbyrdige, er vi tit tæt på hinanden ude på banen. Så er det klart, at det ofte er Romain, der ligger på siden af mig i første sving. Vi må selvfølgelig ikke støde sammen, men vi er begge to kørere, der vil være den bedste, og derfor presser vi citronen til det yderste. Det kan man ikke skrue ned for.«

I 2019-sæsonen endte Kevin Magnussen på en skuffende 16.-plads med blot 20 point.

Endnu dårligere gik det for Romain Grosjean, der kun skrabede 8 point sammen og endte på en overordnet 18-plads.

Australiens Grand Prix skulle have været kørt i denne weekend, men grandprixet er blevet aflyst. Det samme gælder de efterfølgende løb i Vietnam og Bahrain, og Formel 1-sæsonen kommer derfor tidligst i gang i maj.