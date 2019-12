For Kevin Magnussen blev Formel 1-finalen i Abu Dhabi en tro kopi af hovedparten af 2019-løbene: En omtrent optimal kvalifikation, en stærk første omgang – efterfulgt af at frustrerende tab af placeringer og en slutplacering uden VM-point.

I Abu Dhabi fik den danske Haas-kører en god start, undgik behændigt et sammenstød lige foran ham og sluttede første omgang i top-10.

»Min start skyldes gode reaktioner, overblik og erfaring,« forklarede han efter løbet.

Efter en kort periode på niendepladsen begyndte den sædvanlige nedtur, der endte med en slutplacering som nummer 14.

Foto: HAMAD I MOHAMMED Vis mere Foto: HAMAD I MOHAMMED

»Surt, at man ikke kan gøre det færdig,« sagde Magnussen efter løbet.

Men det er positivt, at vi kæmper videre, selvom det ser sort ud. Selvom at det foregår bagerst i feltet, bliver teamet ved med at arbejde hårdt og lede efter de allersidste tiendedele. Selvom det ser sort ud og motivationen kunne være lav, bliver der kæmpet med næb og kløer.”

Haas teamchef Guenther Steiner sagde til B.T.: ”Godt at sæsonen er overstået og vi kan komme videre. 2020 bliver meget bedre. SKAL blive meget bedre…”

Kevin Magnussen slutter Formel 1-VM 2019 på 16.-pladsen med 20 point. Hans teamkammerat Romain Grosjean, der i finale-weekenden i modsætning til danskeren havde et hydraulisk baghjulsophæng i sin bil, kom i mål på 15.-pladsen; 19 sekunder efter Magnussen. I den samlede stilling blev Grosjean nummer 18 med otte point.

Foto: GIUSEPPE CACACE Vis mere Foto: GIUSEPPE CACACE

Grosjean bliver i Abu Dhabi, hvor han tirsdag tester Pirellis nye 2019-dæk. Haas-teamets simulator-kører Pietro Fittipaldi gennemfører onsdag årets sidste testdag for Haas F1 Team. Lewis Hamilton, der allerede sikrede sig VM-titlen i USA´s Grand Prix for fire uger siden, dominerede VM-finalen fra start til mål.

»Jeg havde ikke regnet med, at vi ville være så overlegne,« sagde englænderen Han er nu kun syv grandprix-sejre og én VM-titel fra de Michael Schumacher-rekorder, der for bare få år siden så til at skulle stå til evig tid.

»Men de unge kører presser på,« sagde Hamilton efter at være kommer i mål foran Max Verstappen og Charles Leclec, der begge er 12 år yngre end den 34-årige englænder.

»Det synes jeg bare er fedt!« fortsatte den seksdobbelte verdensmester.