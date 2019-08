En af Kevin Magnussens personlige sponsorer er gået konkurs.

Det drejer sig om it-selskabet Omnicar.

Autobranchen Danmark skriver, at den danske afdeling af Omnicar blev erklæret konkurs 25. juni.

Det sker altså bare små halvandet år, efter at firmaet valgte at smide penge efter Kevin Magnussens karriere.

Aftalen mellem Formel 1-køreren og Omnicar blev lanceret i februar 2018.

Aftalen mellem Formel 1-køreren og Omnicar blev lanceret i februar 2018.

»Formel 1 er en fantastisk platform til at styrke vores brand overfor vores kunder og partnere. Blandt bilforhandlere og værksteder er der en kæmpe interesse for motorsport, og her er Formel 1 helt i top. Derudover tilføjer Kevin noget charme og humor, som vi godt kan lide,« sagde Omnicar-direktør Claus T. Hansen, da aftalen blev indgået sidste år.

Samarbejdet skulle desuden hjælpe til med indfri selskabets 'globale ambitioner'.

I stedet er det danske datterselskab nu gået konkurs.

Ifølge Autobranchen Danmark overtager svenske Fragus nu driften i Danmark, så de danske kunder stadig vil kunne få hjælp.

Også Kevin Magnussens arbejdsgiver, Haas, har i den seneste tid har sponsorproblemer centreret omkring firmaet Rich Energy, hvor der har været stor polemik - her er topchefen William Storey fortid og navnet er nu Lightning Volt. Læs mere om det her

Det er endnu uafklaret, hvad der kommer til at ske med samarbejdet mellem Formel 1-teamet.

I denne weekend køres sidste grandprix inden sommerferien, i Ungarn.