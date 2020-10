En 13.-plads var Kevin Magnussens magre udbytte af en lang, frustrerende eftermiddag på Nürburgring.

Han startede Eifel Grand Prix fra 15. position, men fik beskadiget sin frontvinge allerede på første omgang.

»Det kostede fart, og på mit første sæt dæk havde jeg svært ved at holde optimal temperatur i højre forhjul. Derfor måtte jeg ret tidligt i pit, og så røg chancen for at gennemføre med kun ét stop,« sagde Magnussen efter løbet.

Trods den beskadigede frontvinge og dækproblemerne havde Magnussen flere tætte kampe med blandt andre eksverdensmestrene Sebastian Vettel (Ferrari) og Kimi Räikkönen (Alfa Romeo-Ferrari).

»Vettel og jeg kørte tæt race, og jeg mener, jeg kom i nærkontakt med Räikkönen. Men jeg kunne ikke holde dem bag mig,« sagde Magnussen.

Det er skuffende, at jeg ikke fik mere ud af det Kevin Magnussen

Mod slutningen kostede det ekstra pitstop ham alle chancer for point.

»Det blev jo et af de løb, hvor der opstår uventede muligheder, så det er skuffende, at jeg ikke fik mere ud af det. Vi kunne ikke vide det på forhånd, men det viste sig, at jeg var på en forkert strategi.«

Magnussen teamkammerat, Romain Grosjean, sluttede på niendepladsen og scorede dermed Haas' første point siden Magnussens 10.-plads i Ungarn.

»Det er lidt frustrerende at se, hvad Romain i samme bil som mig fik ud af en anden strategi. Men han leverede et flot stykke arbejde, og jeg rigtig glad for, at Haas endelig fik et par point. Det skulle bare have været mig, det scorede dem …«

Eifel Grand Prix blev fra start en kamp mellem Mercedes-kørerne Valtteri Bottas og Lewis Hamilton. Finnen startede fra poleposition og forsvarede trods en aggressiv manøvre fra Hamilton føringen ud af første sving.

Lewis Hamilton fik efter sin historiske sejr en af Michael Schumachers hjelme med på podiet. Foto: Grand Prix Photo Vis mere Lewis Hamilton fik efter sin historiske sejr en af Michael Schumachers hjelme med på podiet. Foto: Grand Prix Photo

Men da Bottas fik motorproblemer og kort efter udgik, kunne Hamilton forholdsvis uproblematisk cruise mod en historisk sejr: Han har nu vundet 91 grandprixer – det samme som Michael Schumacher.

For at fejre, at Hamilton tangerede Schumachers rekord, fik han en af tyskerens hjelme med på sejrskamlen. Det var Michael Schumachers søn, Mick, der selv står foran sin Formel 1-debut, der overlod hjelmen til en tydeligt rørt Hamilton.

»Det var et meget smukt øjeblik – de betyder bare så meget, og jeg ved ikke, hvad skal jeg sige. Det er en kæmpe ære nu at være kommet op på siden af Schumacher,« sagde Hamilton.